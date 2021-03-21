Американцы представили мощный дрон с микроволновым излучателем
Американцы разработали инновационный дрон MORFIUS с микроволновым излучателем. Его намерены использовать для противодействия враждебным беспилотникам.
Источник:Breaking Defense
Компания Lockheed Martin представила свою разработку на конференции AUSA Global Force Next, где обсуждался вопрос модернизации армии США.
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Самое главное о MORFIUS
- Вес нового американского беспилотника достигает примерно 13,6 килограмма.
- Для запуска требуется трубная установка, диаметром чуть больше чем 15 сантиметров.
- Эту установку можно установить на различные типы наземной техники и вертолеты.
Что говорят в Lockheed Martin
MORFIUS разработали, чтобы при необходимости отвечать на атаки беспилотников. Ведь на рынке ежегодно появляются новые модели, к тому же – с все лучшими техническими характеристиками.
Это, отметили в Lockheed Martin, позволит выключить дроны на большой территории. Там добавили, что производство беспилотников быстро развивается и может представлять опасность.
Говорится о "роях" враждебных дронов. Брейн Данн с Lockheed Martin вспомнил световое шоу на Олимпиаде в Пхенчхан как пример развития технологий. Тогда в небо запустили 1 000 аппаратов.
Световое шоу на Олимпиаде: смотрите видео
Как пояснил Данн, такие же технологии могут использовать военные или даже террористы. Именно поэтому, по его мнению, нужно иметь возможность осуществить атаку в ответ.
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