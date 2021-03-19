Калифорнийская компания-производитель БПЛА Skyfront претендует на мировой рекорд выносливости беспилотника. Perimeter 8 находился в воздухе 13 часов 3 минуты 57 секунд, преодолев 330 километров.

Беспилотник Perimeter 8 имеет дальность видеонаблюдения и управления 100 километров. Дрон имеет размеры 2x1,9 метра в полевой конфигурации. Он питается от патентованного гибридного бензино-электрического силового агрегата.

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Perimeter 8: что известно

Стандартный Perimeter 8 имеет максимальную выносливость без полезной нагрузки более 5 часов и радиус действия 177 километров, однако рекордсмен был оснащен вспомогательным топливным баком, что увеличило время полета более чем в 2 раза.

Этот полет сигнализирует о смене парадигмы в авиации для обеспечения общественной безопасности и коммерческих применений,

– подчеркнул генеральный директор Skyfront Трой Местлер.

Этот полет превзошел предыдущий рекорд Гиннеса – 12 часов 7 минут 5 секунд, который в апреле 2019 года установил квадрокоптер южнокорейской компании Metavista Inc.

Мировой рекорд продолжительности полета дрона Perimeter 8: смотрите видео