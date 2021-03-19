Мировой рекорд продолжительности полета дрона: впечатляющий Perimeter 8 от Skyfront
Калифорнийская компания-производитель БПЛА Skyfront претендует на мировой рекорд выносливости беспилотника. Perimeter 8 находился в воздухе 13 часов 3 минуты 57 секунд, преодолев 330 километров.
Источник:New Atlas
Беспилотник Perimeter 8 имеет дальность видеонаблюдения и управления 100 километров. Дрон имеет размеры 2x1,9 метра в полевой конфигурации. Он питается от патентованного гибридного бензино-электрического силового агрегата.
Читайте также Украинская компания представила новый беспилотник "Браво" фото
Perimeter 8: что известно
Стандартный Perimeter 8 имеет максимальную выносливость без полезной нагрузки более 5 часов и радиус действия 177 километров, однако рекордсмен был оснащен вспомогательным топливным баком, что увеличило время полета более чем в 2 раза.
Этот полет сигнализирует о смене парадигмы в авиации для обеспечения общественной безопасности и коммерческих применений,
– подчеркнул генеральный директор Skyfront Трой Местлер.
Мировой рекорд продолжительности полета дрона Perimeter 8: смотрите видео
Поделиться новостью