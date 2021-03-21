Американці розробили інноваційний дрон MORFIUS з мікрохвильовим випромінювачем. Його мають намір використовувати для протидії ворожим безпілотникам.

Компанія Lockheed Martin представила свою розробку на конференції AUSA Global Force Next, де обговорювалося питання модернізації армії США.

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Найголовніше про MORFIUS

Вага нового американського безпілотника сягає приблизно 13,6 кілограма.

Для запуску потрібна трубна установка, діаметром трохи більшим ніж 15 сантиметрів.

Цю установку можна встановити на різні типи наземної техніки та вертольоти

Що кажуть у Lockheed Martin

MORFIUS розробили, аби при потребі відповідати на атаки дронів. Адже на ринку щороку з'являються нові моделі, до того ж – з кращими технічними характеристиками.

Довідка. Аби протидіяти дронам, MORFIUS використовує мікрохвильовий випромінювач. Якщо такі апарати діятимуть у групі, сукупна потужність випромінювачів може досягати 1 гігавату.

Це, наголосили у Lockheed Martin, дозволить вимкнути дрони на великій території. Там додали, що виробництво безпілотників швидко розвивається й може становити небезпеку.

Мовиться про "рої" ворожих дронів. Брейн Данн з Lockheed Martin згадав світлове шоу на Олімпіаді у Пхьончхані як приклад розвитку технологій. Тоді в небо запустили 1 000 апаратів.

Світлове шоу на Олімпіаді: дивіться відео

When a swarm of drones creates a ballet of lights during the #Lausanne2020 #YouthOlympics Opening Ceremony @intel Drone light show #tbt Relive it on the https://t.co/S1vK7BFBdS pic.twitter.com/ngERaEwdW7 — Olympics (@Olympics) January 16, 2020

Як пояснив Данн, такі ж технології можуть використовувати й військові або навіть терористи. Саме тому, на його думку, потрібно мати можливість здійснити атаку у відповідь.