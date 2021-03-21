Американці представили потужний дрон з мікрохвильовим випромінювачем
Американці розробили інноваційний дрон MORFIUS з мікрохвильовим випромінювачем. Його мають намір використовувати для протидії ворожим безпілотникам.
Джерело:Breaking Defense
Компанія Lockheed Martin представила свою розробку на конференції AUSA Global Force Next, де обговорювалося питання модернізації армії США.
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Найголовніше про MORFIUS
- Вага нового американського безпілотника сягає приблизно 13,6 кілограма.
- Для запуску потрібна трубна установка, діаметром трохи більшим ніж 15 сантиметрів.
- Цю установку можна встановити на різні типи наземної техніки та вертольоти
Що кажуть у Lockheed Martin
MORFIUS розробили, аби при потребі відповідати на атаки дронів. Адже на ринку щороку з'являються нові моделі, до того ж – з кращими технічними характеристиками.
Це, наголосили у Lockheed Martin, дозволить вимкнути дрони на великій території. Там додали, що виробництво безпілотників швидко розвивається й може становити небезпеку.
Мовиться про "рої" ворожих дронів. Брейн Данн з Lockheed Martin згадав світлове шоу на Олімпіаді у Пхьончхані як приклад розвитку технологій. Тоді в небо запустили 1 000 апаратів.
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Як пояснив Данн, такі ж технології можуть використовувати й військові або навіть терористи. Саме тому, на його думку, потрібно мати можливість здійснити атаку у відповідь.
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