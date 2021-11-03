В США представили экологичный дом, который сможет прослужить до 500 лет

Американская компания Zomes представила компактный домик, способный выдержать самые экстремальные погодные условия. Кроме того, он является экологически чистым.

Авторы проекта уверяют, что здание может прослужить до 500 лет. Не менее важно, что 90% строительных материалов подлежат вторичной переработке.

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Характеристики Zome

в стандартной конфигурации имеет диаметр 5,8 метра;

площадь внутренней части строения составляет 24,6 квадратных метров;

панели созданы из экологически чистого бамбука и клеев, не содержащих формальдегида;

резиновые уплотнения вокруг дверей, окон и других проемов сохраняют воздухонепроницаемость, а изоляция из шерсти в стенах помогает регулировать температуру в помещении;

разработан из углеродно-нейтрального биокерамического цемента;

водонепроницаемый, защищенный от плесени, гниения и вредителей;

способен выдерживать вес большого количества снега;

огнестойкость – 1 204 ºC.

Домик Zome / Фото Zomes

Каждый домик собирается на заводе в соответствии со спецификациями покупателя в течение двух дней. Далее бригада собирает его на месте установки. При желании конструкцию можно легко разобрать и переместить куда угодно.

Домик Zome / Фото Zomes

Цена

По информации компании, уникальный Zome обойдется покупателям в 75 000 долларов.