Авторы проекта уверяют, что здание может прослужить до 500 лет. Не менее важно, что 90% строительных материалов подлежат вторичной переработке.
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Характеристики Zome
- в стандартной конфигурации имеет диаметр 5,8 метра;
- площадь внутренней части строения составляет 24,6 квадратных метров;
- панели созданы из экологически чистого бамбука и клеев, не содержащих формальдегида;
- резиновые уплотнения вокруг дверей, окон и других проемов сохраняют воздухонепроницаемость, а изоляция из шерсти в стенах помогает регулировать температуру в помещении;
- разработан из углеродно-нейтрального биокерамического цемента;
- водонепроницаемый, защищенный от плесени, гниения и вредителей;
- способен выдерживать вес большого количества снега;
- огнестойкость – 1 204 ºC.
Домик Zome / Фото Zomes
Каждый домик собирается на заводе в соответствии со спецификациями покупателя в течение двух дней. Далее бригада собирает его на месте установки. При желании конструкцию можно легко разобрать и переместить куда угодно.
Домик Zome / Фото Zomes
Цена
По информации компании, уникальный Zome обойдется покупателям в 75 000 долларов.