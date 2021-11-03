Авторы проекта уверяют, что здание может прослужить до 500 лет. Не менее важно, что 90% строительных материалов подлежат вторичной переработке.

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Характеристики Zome

в стандартной конфигурации имеет диаметр 5,8 метра;

площадь внутренней части строения составляет 24,6 квадратных метров;

панели созданы из экологически чистого бамбука и клеев, не содержащих формальдегида;

резиновые уплотнения вокруг дверей, окон и других проемов сохраняют воздухонепроницаемость, а изоляция из шерсти в стенах помогает регулировать температуру в помещении;

разработан из углеродно-нейтрального биокерамического цемента;

водонепроницаемый, защищенный от плесени, гниения и вредителей;

способен выдерживать вес большого количества снега;

огнестойкость – 1 204 ºC.

Домик Zome / Фото Zomes

Каждый домик собирается на заводе в соответствии со спецификациями покупателя в течение двух дней. Далее бригада собирает его на месте установки. При желании конструкцию можно легко разобрать и переместить куда угодно.

Домик Zome / Фото Zomes

Цена

По информации компании, уникальный Zome обойдется покупателям в 75 000 долларов.