Автори проєкту запевняють, що будинок може прослужити до 500 років. Не менш важливо, що 90% будівельних матеріалів підлягають вторинній переробці.
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Характеристики Zome
- у стандартній конфігурації має діаметр 5,8 метра;
- площа внутрішньої частини будівлі становить 24,6 квадратних метрів;
- панелі створені з екологічно чистого бамбука та клеїв, що не містять формальдегіду;
- гумові ущільнення навколо дверей, вікон та інших отворів зберігають повітронепроникність, а ізоляція з вовни у стінах допомагає регулювати температуру в приміщенні;
- розроблений з вуглецево-нейтрального біокерамічного цементу;
- водонепроникний, захищений від плісняви, гниття та шкідників;
- здатен витримувати вагу великої кількості снігу;
- вогнестійкість – 1 204 ºC.
Будиночок Zome / Фото Zomes
Кожен будиночок збирається на заводі відповідно до специфікацій покупця протягом двох днів. Далі бригада збирає його на місці встановлення. За бажання конструкцію можна легко розібрати та перемістити будь-куди.
Будиночок Zome / Фото Zomes
Ціна
За інформацією компанії, унікальний Zome обійдеться покупцям у 75 000 доларів.