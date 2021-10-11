Здание расположено в Дюбендорфе, Швейцария. Оно создано с использованием минимального количества бетона, что значительно снижает выбросы CO2.
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Характеристики здания:
- состоит из 2 этажей;
- крышу построили с использованием гибкой опалубки – она состоит из натянутой кабельной сети, покрытой тонкой мембраной, на которую напыленный бетон;
- специалисты применили как можно меньше материала в самой конструкции – ребристая оболочка фуникулера позволила сэкономить до 70 процентов материала, по сравнению с традиционными плитами перекрытия из железобетона;
- цифровые методы производства позволили интегрировать большинство систем в конструкцию пола, что обеспечило еще большее сокращение материалов и объема;
- на фасаде установлено 30 фотоэлектрических модулей – они не только производят электричество, а контролируют количество солнечного света в комнате для пассивного обогрева или охлаждения;
- оснащено несколькими системами обогрева, охлаждения, защиты от солнца и вентиляции.
Здание HiLo изнутри / Фото Роман Келлер