В США представили беспилотный автомобиль REE Leopard
Источник:New Atlas
На дорогах США в скором времени появится автономный REE Leopard. Он предназначен для доставки товаров из центрального узла (склад) к домам клиентов.
Компания REE Automotive показала концептуальный автомобиль и рассказала немало о его характеристиках. Беспилотную машину разработчики представят на выставке CES 2022 в январе.
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Что известно
Leopard с задним приводом основан на имеющейся модульной платформе REE, в которой разные специализированные кузова можно заменять на плоское шасси типа "скейтборд". Оно содержит батареи и блоки REEcorner (по одному на каждое колесо), которые включают в себя все компоненты рулевого управления, подвески, двигателя, коробки передач и тормозов. Поскольку между корпусом и этими узлами нет прямой механической связи, они управляются электроникой от кузова с помощью проводной технологии.
Платформа REE / Фото REE Automotive
Характеристики Leopard
- длина – 3,4 метра;
- ширина – 1,4 метра;
- грузовая емкость – 5 кубических метров;
- аккумулятор на 50 киловатт-часов;
- максимальная скорость – 96,5 километра в час;
- имеет низкий плоский пол, позволяющий перевозить больше груза;
- оснащен GPS и бортовыми датчиками, в том числе – модулем LiDAR.