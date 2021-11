Об этом свидетельствуют данные компании Grand View Research, Inc. Драйверами роста e-commerce эксперты считают изменение потребительских привычек во время пандемии, а также стремление компаний удовлетворять потребности клиентов в комплексе.

Как это работает

Комплексные решения на рынке автозапчастей и сервисов для автомобилистов помогают завоевывать лояльность новых клиентов и адаптироваться к новым структурным сдвигам в отрасли. По данным исследования Ready for inspection – the automotive aftermarket in 2030, дифференцированные сервисные предложения для автомобилистов вошли в 10 ведущих тенденций на рынке автозапчастей. Учитывая предыдущие и нынешние кризисы, аналитики создали сценарии развития рынка автозапчастей после пандемии.

Так, успех прогнозируют компаниям, которые выходят на рынок с комплексными решениями. Это так называемые экосистемы для автомобилистов, с помощью которых можно онлайн подобрать и приобрести автозапчасти, а также получить предложения услуг по ближайшему свободному СТО, страховым решениям и т.д.

Ведущие компании мира

В Европе и Америке такие экосистемы пользуются популярностью уже продолжительное время. Европейским лидером с прибылью примерно 615 миллиона евро (по состоянию на 2019 год) является немецкая компания Autodoc. Эксперты исследовали 6 000 дистрибьюторов автозапчастей в Европе и 1079 интернет-магазинов из 37 европейских стран. Из 1079 интернет-магазинов 269 принадлежат Autodoc. Каталог включает около 2,5 миллиона товаров от 870 брендов для 166 марок автомобилей. Один из основателей компании Максе Вегнере успех Autodoc связывает именно со стратегией развития онлайн, постоянной оптимизацией сайта и повышением позиций в поисковой выдаче. Она представлена ​​в топ-10 в поисковой выдаче Google сразу от нескольких веб-магазинов.

Для клиентов из США "единственным пунктом назначения" для всех нужд автомобилистов называет себя американская компания PARTS iD, основанная в 2008 году в Нью-Джерси и представленная порталом CARiD.com. Согласно данным на 2020 финансовый год, доход компании вырос на 39,3% до 400,8 миллиона долларов по сравнению с 287,8 миллиона долларов в 2019 году. Такие показатели – результат ставки на аналитические данные, интегрированные платформы, каталогизацию продуктов, виртуальное складирование, маркетинг и развитие бренда. По мнению главного исполнительного директора PARTS iD Нино Чаппина, секрет успеха CARiD.com – в сочетании глубоких отраслевых знаний и опыта в сфере автозапчастей с цифровыми и техническими навыками инженеров и разработчиков.

Украинское решение

Похожая концепция "все товары и услуги для автомобилистов в одном месте" существует и на украинском рынке. Интернет магазин автотоваров и сервисов Exist.ua присутствует на рынке Украины с 2008 года и имеет национальную сеть из 35 офисов продаж, расположенных во всех областных центрах и других городах Украины. Компания предлагает около 40 миллионов наименований товаров, что значительно превышает каталог Autodoc. Вроде CARiD.com украинский Exist.ua предлагает базу кроссов из оригинальных каталогов автопроизводителей, что позволяет пользователю выбирать из ассортимента брендов с сертифицированными товарами. В этом Exist.ua – первопроходцы в Украине.

Среди услуг компании не только продажи автотоваров, но и автострахование, рекомендация партнерских СТО, техническая поддержка в пути. Такой подход аналитики считают стратегически дальновидным. Поскольку согласно прогнозам развития авторынка, к 2030 году сервисное обслуживание будет занимать большую долю рынка по сравнению с автозапчастями. Отдельно на сервисное обслуживание придется 54%, а на сегмент автозапчастей – 6%, еще 40% будут составлять сервисное обслуживание + сегмент автозапчастей.

В продвижении Exist.ua, как Autodoc, и CARiD.com, делает ставку на e-commerce. Ежемесячная посещаемость сайта украинской экосистемы для автомобилистов – более 2 миллионов пользователей. При этом онлайн-чат по подбору автозапчастей на сайте сопровождают не роботы, а реальные люди с глубокими отраслевыми знаниями.

Такой подход позволяет компании продолжать удерживать конкурентное преимущество на рынке. Ведь согласно данным исследования Aspect consumer experience index, третья часть потребителей считает, что традиционные чат-боты затрудняют доступ к поддержке со стороны реальных людей, когда это необходимо. А 86% считают, что чат-боты должны иметь функцию направления коммуникации на консультанта.

Таким образом, интернет магазины автотоваров и сервисов для автовладельцев – это яркий пример цифровых экосистем, которые используются практически ежедневно.