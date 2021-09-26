Стоимость каждого корабля составляет 341 миллион долларов. Запуск главного фрегата запланирован на 2023 год. Также, до 2028 года ВМС Великобритании передадут 4 корабля: Active, Bulldog, Campbeltown и Formidable.
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Характеристики фрегата:
- ЗРК Ceptor компании MBDA;
- 57-мм и две 40-мм морские пушки Bofors;
- 4-координатная РЛС;
- вертолет.
Type 31 будет работать по всему миру, что еще раз будет свидетельствовать о нашем намерении стать глобальным Военно-морским флотом и ведущей Военно-морской державой в Европе,
– отметили представители флота Великобритании.