Стоимость каждого корабля составляет 341 миллион долларов. Запуск главного фрегата запланирован на 2023 год. Также, до 2028 года ВМС Великобритании передадут 4 корабля: Active, Bulldog, Campbeltown и Formidable.

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Характеристики фрегата:

ЗРК Ceptor компании MBDA;

57-мм и две 40-мм морские пушки Bofors;

4-координатная РЛС;

вертолет.

Type 31 будет работать по всему миру, что еще раз будет свидетельствовать о нашем намерении стать глобальным Военно-морским флотом и ведущей Военно-морской державой в Европе,

– отметили представители флота Великобритании.

Отмечают, что программа является одним из приоритетов Национальной стратегии судостроения. Проект обеспечит около 1 250 рабочих мест на предприятии и 150 дополнительных рабочих мест для обучения персонала.