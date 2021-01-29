Источник: Командование военно-морских сил

Украина получила вторую партию катеров от США в рамках помощи в направлении безопасности и обороны.

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Что известно об Island

Патрульные катера типа Island – это быстроходовые судна для береговой охраны. Они могут развивать скорость до 54,6 километра в час. Катер оборудован автоматический артиллерийской установкой Mk 38 Mod 0 Bushmaster калибра 25 миллиметров и двумя пулеметами М2НВ калибра 12,7 миллиметра. На борту судна есть моторная лодка. Кроме того, на Island размещена радиолокационная станция. Экипаж составляет 16–18 человек, в том числе 2–3 офицеры. Автономность – пять суток.

Осенью 2019 года два катера типа Island передали ВМС Украины. Кроме того, представители США анонсировали передачу еще трех катеров: Island USCGC Ocracoke (WPB-1307), USCGC Washington (WPB-1331) и USCGC Kiska (WPB-1336). Их Украина получит в первой половине 2021 года.

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