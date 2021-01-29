У США випробували катер Island для ЗСУ: деталі
У американському Балтіморі контрольний вихід в море здійснив черговий патрульний катер типу ISLAND Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Україна отримала другу партію катерів від США в межах допомоги у напрямку безпеки та оборони.
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Що відомо про Island
Патрульні катери типу Island – це швидкохідні судна для берегової охорони. Вони можуть розвивати швидкість до 54,6 кілометра за годину. Катер обладнано автоматичною артилерійською установкою Mk 38 Mod 0 Bushmaster калібру 25 міліметрів і двома кулеметами М2НВ калібру 12,7 міліметра. На борту судна є моторний човен. Крім того, на Island розміщена радіолокаційна станція. Екіпаж складає 16–18 осіб, зокрема 2–3 офіцери. Автономність становить п'ять діб.
У США випробували катер Island для ЗСУ: дивіться відео
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