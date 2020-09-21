Победитель полетит в космос: уникальное реалити-шоу запускают в США
Американская компания Space Hero анонсировала реалити-шоу с одноименным названием – "Космический герой". Его победитель сможет в 2023 году посетить Международную космическую станцию.
Организаторы планируют отобрать для проекта нескольких людей разных профессий, которые мечтают о космосе. Участниками реалити-шоу могут быть не только американцы, сообщает Deadline.
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Выбранная группа будет проходить обучающие тренинги и испытания – будут проверять их физические, ментальные и эмоциональные качества, которые важны для астронавта.
Финальный эпизод планируют транслировать в прямом эфире по всему миру – чтобы зрители из разных стран смогли проголосовать за участника, которого хотят увидеть в космосе.
Затем шоу планирует транслировать взлет победителя, его пребывание на МКС в течение 10 дней вместе с профессиональными астронавтами, а также его возвращения на Землю.
Сейчас компания Space Hero ведет переговоры с NASA относительно потенциального партнерства по инициативам STEM (наука, технологии, инженерия, математика) на борту МКС.
По предварительной информации, победитель Space Hero отправится в космос в 2023 году на ракете SpaceX Dragon. Однако контракт на такой туристический рейс пока еще официально не заключен.
Это станет новым этапом в индустрии развлечений, мы впервые выйдем за пределы планеты. Space Hero –это космос, открытый для всех, а не только для астронавтов или миллиардеров,
– отметил Марти Помпадур, глава компании.
Space Hero также сотрудничает с Axiom Space – американской компанией, которая планирует создать первые коммерческие модули МКС и первую международную коммерческую космическую станцию, а также осуществлять управление ими.