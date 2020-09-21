Американская компания Space Hero анонсировала реалити-шоу с одноименным названием – "Космический герой". Его победитель сможет в 2023 году посетить Международную космическую станцию.

Организаторы планируют отобрать для проекта нескольких людей разных профессий, которые мечтают о космосе. Участниками реалити-шоу могут быть не только американцы, сообщает Deadline.

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Выбранная группа будет проходить обучающие тренинги и испытания – будут проверять их физические, ментальные и эмоциональные качества, которые важны для астронавта.

Финальный эпизод планируют транслировать в прямом эфире по всему миру – чтобы зрители из разных стран смогли проголосовать за участника, которого хотят увидеть в космосе.

Затем шоу планирует транслировать взлет победителя, его пребывание на МКС в течение 10 дней вместе с профессиональными астронавтами, а также его возвращения на Землю.

Справка. МКС – это космическая станция, предназначенная для научных исследований в космосе. Она вращается вокруг Земли на высоте примерно 415 километров. Сначала должна была работать на орбите до 2010 года, впоследствии ее работу решили продлить до 2024 года.

Сейчас компания Space Hero ведет переговоры с NASA относительно потенциального партнерства по инициативам STEM (наука, технологии, инженерия, математика) на борту МКС.

По предварительной информации, победитель Space Hero отправится в космос в 2023 году на ракете SpaceX Dragon. Однако контракт на такой туристический рейс пока еще официально не заключен.

Это станет новым этапом в индустрии развлечений, мы впервые выйдем за пределы планеты. Space Hero –это космос, открытый для всех, а не только для астронавтов или миллиардеров,

– отметил Марти Помпадур, глава компании.

Space Hero также сотрудничает с Axiom Space – американской компанией, которая планирует создать первые коммерческие модули МКС и первую международную коммерческую космическую станцию, а также осуществлять управление ими.