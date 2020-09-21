Американська компанія Space Hero анонсувала реаліті-шоу з однойменною назвою – "Космічний герой". Його переможець зможе у 2023 році відвідати Міжнародну космічну станцію.

Організатори планують відібрати для проєкту кількох людей різних професій, які мріють про космос. Учасниками реаліті-шоу можуть бути не лише американці, повідомляє Deadline.

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Обрана група проходитиме навчальні тренінги та випробування – перевірятимуть їх фізичні, ментальні та емоційні якості, які є важливими для астронавта.

Фінальний епізод планують транслювати в прямому ефірі по всьому світу – аби глядачі з різних країн змогли проголосувати за учасника, якого хочуть побачити у космосі. Потім шоу транслюватиме зліт переможця, його перебування на МКС впродовж 10 днів разом із професійними астронавтами, а також його повернення на Землю.

Довідка. МКС – це космічна станція, створена для наукових досліджень у космосі. Вона обертається навколо Землі на висоті приблизно 415 кілометрів. Спочатку МКС мала працювати на орбіті до 2010 року, та згодом вирішили продовжити її роботу до 2024 року.

Наразі компанія Space Hero веде переговори з NASA щодо потенційного партнерства щодо ініціатив STEM (наука, технології, інженерія, математика) на борту МКС.

Очікується, що переможець Space Hero відправиться у космос у 2023 році на ракеті SpaceX Dragon. Проте контракт на такий туристичний рейс поки ще офіційно не укладений.

Це стане новим етапом в індустрії розваг, ми вперше вийдемо за межі планети. Space Hero – це космос, відкритий для всіх, а не тільки для астронавтів або мільярдерів,

– наголосив Марті Помпадур, голова компанії.

Space Hero також співпрацює з Axiom Space – американською компанією, яка планує створити перші комерційні модулі МКС та першу міжнародну комерційну космічну станцію, а також здійснювати управління ними.