Переможець полетить у космос: унікальне реаліті-шоу запускають у США
Американська компанія Space Hero анонсувала реаліті-шоу з однойменною назвою – "Космічний герой". Його переможець зможе у 2023 році відвідати Міжнародну космічну станцію.
Організатори планують відібрати для проєкту кількох людей різних професій, які мріють про космос. Учасниками реаліті-шоу можуть бути не лише американці, повідомляє Deadline.
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Обрана група проходитиме навчальні тренінги та випробування – перевірятимуть їх фізичні, ментальні та емоційні якості, які є важливими для астронавта.
Наразі компанія Space Hero веде переговори з NASA щодо потенційного партнерства щодо ініціатив STEM (наука, технології, інженерія, математика) на борту МКС.
Очікується, що переможець Space Hero відправиться у космос у 2023 році на ракеті SpaceX Dragon. Проте контракт на такий туристичний рейс поки ще офіційно не укладений.
Це стане новим етапом в індустрії розваг, ми вперше вийдемо за межі планети. Space Hero – це космос, відкритий для всіх, а не тільки для астронавтів або мільярдерів,
– наголосив Марті Помпадур, голова компанії.
Space Hero також співпрацює з Axiom Space – американською компанією, яка планує створити перші комерційні модулі МКС та першу міжнародну комерційну космічну станцію, а також здійснювати управління ними.