Среди Стокгольма появились плавучие теннисные корты: фото, видео

Все большую популярность среди шведов приобретает паддл-теннис. От традиционного тенниса эту разновидность игры отличают меньшие размеры корта.
В шведском столице, Стокгольме, хотят увеличить количество имеющихся кортов. Новые решили открыть на воде, сообщили в администрации морского порта города.
ИнтересноБолее миллиона рабочих мест в Европе обеспечат электросамокаты
Накануне с помощью буксиров в порт доставили специальную баржу, на которой обустроили первые 2 корта. Кроме них в города и окрестностях площадок на суше является около 200.
Корты для паддл-тенниса на воде / Фото SVT
В компании Rocket Padel, которая занимается проектом, отметили что едва ли не самым важным является именно социальный аспект. И именно он сможет выйти на новый уровень.
Мы строим корты, стремясь дать посетителям уникальный и захватывающий опыт, но без ущерба для игрового опыта,
– отметил Себастьян Гордон, гендиректор.
Отметим, что на своей фейсбук-странице в Rocket Padel опубликовали видео с "плавучим кортом" с причала Скеппсброн, что в Стокгольме.
"Плавучий" корт в Стокгольме: смотрите видео
Коротко о паддл-теннисе
- Простыми словами, это разновидность игры сочетает в себе большой теннис (корт с натяннутой сеткой и подсчет очков), пинг-понг (нижняя подача и ракетки) и сквош (стены).
- Играют в паддл теннис обычно 4 человек – 2 против 2. Размеры кортов невелики – всего 20 на 10 метров. Линия подачи – на расстоянии 7 метров от сетки.