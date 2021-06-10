В ЕС фактически признали, что роль электромобильности является решающей для восстановления экономики Европы. Все это происходит на фоне того, как страны оправляются от COVID-19.
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Исследования свидетельствуют о том, что за 10 лет удастся создать более миллиона рабочих мест. А именно в сферах эксплуатации или поддержки, говорится о:
- производстве транспортных средств;
- распространении зарядной инфраструктуры;
- поставки аккумуляторов.
Как это повлияет на людей
Благодаря этому работу смогут получить те, кто потерял ее из-за пандемии. Стабильный доход сможет способствовать восстановлению экономики. Люди смогут расходы больше в местных заведениях.
В общем использования электросамокатов имеет положительное экономическое влияние на малый бизнес, особенно – на центральных улицах городов.