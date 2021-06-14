В шведском столице, Стокгольме, хотят увеличить количество имеющихся кортов. Новые решили открыть на воде, сообщили в администрации морского порта города.

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Накануне с помощью буксиров в порт доставили специальную баржу, на которой обустроили первые 2 корта. Кроме них в города и окрестностях площадок на суше является около 200.



Корты для паддл-тенниса на воде / Фото SVT

В компании Rocket Padel, которая занимается проектом, отметили что едва ли не самым важным является именно социальный аспект. И именно он сможет выйти на новый уровень.

Мы строим корты, стремясь дать посетителям уникальный и захватывающий опыт, но без ущерба для игрового опыта,

– отметил Себастьян Гордон, гендиректор.

Отметим, что на своей фейсбук-странице в Rocket Padel опубликовали видео с "плавучим кортом" с причала Скеппсброн, что в Стокгольме.

"Плавучий" корт в Стокгольме: смотрите видео

Коротко о паддл-теннисе