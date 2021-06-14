У шведській столиці, Стокгольмі, хочуть збільшити кількість наявних кортів. Нові вирішили відкрити на воді, повідомили в адміністрації морського порту міста.
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Напередодні за допомогою буксирів у порт доставили спеціальну баржу, на якій облаштували перші 2 корти. Окрім них у міста та околицях майданчиків на суші є близько 200.
Корти для паддл-тенісу на воді / Фото SVT
У компанії Rocket Padel, яка займається проєктом, наголосили, що чи не найважливішим є саме соціальний аспект. І саме він зможе вийти на новий рівень.
Ми будуємо корти, прагнучи дати відвідувачам унікальний та захоплюючий досвід, але без шкоди для ігрового досвіду,
– наголосив Себастьян Гордон, гендиректор.
Зазначимо, що на своїй фейсбук-сторінці у Rocket Padel опублікували відео з "плавучим кортом" з причалу Скеппсброн, що у Стокгольмі.
"Плавучий" корт у Стокгольмі: дивіться відео
Коротко про паддл-теніс
- Простими словами, цей різновид гри поєднує у собі великий теніс (корт з натягнутою сіткою та підрахунок очків), пінг-понг (нижня подача та ракетка) та сквош (стіни).
- Грають у паддл-теніс зазвичай 4 людей – 2 проти 2. Розміри кортів невеликі – лише 20 на 10 метрів. Лінія подачі – на відстані 7 метрів від сітки.