У шведській столиці, Стокгольмі, хочуть збільшити кількість наявних кортів. Нові вирішили відкрити на воді, повідомили в адміністрації морського порту міста.

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Напередодні за допомогою буксирів у порт доставили спеціальну баржу, на якій облаштували перші 2 корти. Окрім них у міста та околицях майданчиків на суші є близько 200.



Корти для паддл-тенісу на воді / Фото SVT

У компанії Rocket Padel, яка займається проєктом, наголосили, що чи не найважливішим є саме соціальний аспект. І саме він зможе вийти на новий рівень.

Ми будуємо корти, прагнучи дати відвідувачам унікальний та захоплюючий досвід, але без шкоди для ігрового досвіду,

– наголосив Себастьян Гордон, гендиректор.

Зазначимо, що на своїй фейсбук-сторінці у Rocket Padel опублікували відео з "плавучим кортом" з причалу Скеппсброн, що у Стокгольмі.

"Плавучий" корт у Стокгольмі: дивіться відео

Коротко про паддл-теніс