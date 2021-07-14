Это тонкая гибкая полоска, которую нужно зафиксировать на кончике пальца. Устройство производит небольшое количество электроэнергии, когда на него нажимают, или когда палец потеет.

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При этом, оно может производить энергию даже тогда, когда пользователь спит или сидит на месте. Разработчики подчеркнули, что в отличие от других устройств, которые питаются потом, не нужны физические упражнения.

Эта работа является шагом вперед к тому, чтобы носить устройства стали более практичными, удобными и доступными для каждого человека,

– отметил исследователь Лу Инь.

Электрическая энергия накапливается в небольшом конденсаторе и заряжает устройства, когда это нужно. Ученые разместили устройство на кончике пальцев, ведь именно там больше всего выделяется пот.

Как работает инновационное устройство: смотрите видео JacobsSchoolNews

Что показали проведенные эксперименты

Американцы провели эксперимент, в ходе которого не снимали устройство в течение 10 часов сна. За это время оно сгенерировало почти 400 миллиджоулей энергии. Этого хватит, чтобы, например, в течении суток питать электронные наручные часы. Участникам исследования также предложили в течение часа набирать текст на клавиатуре и щелкать компьютерной мышкой. За этот период устройство сгенерированный около 30 миллиджоулей.

Когда вы бежите, вы тратите сотни джоулей энергии лишь на то, чтобы устройство генерировало миллиджоули. В таком случае окупаемость инвестиций будет очень низкой,

– отметил Лу Инь.

"Вместе с тем с этой разработкой ваша отдача будет очень высокой. Ведь когда вы спите, вы не работаете. Даже одним нажатием пальца вы будете тратить меньше чем миллиджоуль", – подытожил ученый.