Авторы разработки – инженеры Ма Яогуан (Чжэцзянский университет) и Тао Гуанмин (Хуачжунский университет науки и технологий). Ткань разработана из синтетических волокон, в состав которых входят наночастицы диоксида титана и полимолочной кислоты.

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Характеристики ткани

толщина ткани составляет 0,55 миллиметра;

зеркальный эффект – материал отражает инфракрасное и ультрафиолетовое излучение;

охлаждает тело человека на 5 градусов;

Несмотря на то, что ткань выглядит как обычная рубашка, оптически – это зеркало,

– отмечает Тао Гуанмин.

Эксперимент

Чтобы проверить свое изделие, исследователи создали специальный жилет из ткани, которая плотно прилегает к телу человека. Одна половина одежды была сделана из новой охлаждающей ткани, а другая – из белого хлопка. Исследователи попросили добровольца надеть жилет и посидеть под прямыми солнечными лучами в течение часа. Когда исследователи измерили температуру его кожи, сторона под новой тканью была почти на 5 градусов ниже, чем сторона под хлопком.

"Для инфракрасной камеры контраст был очевидным, а участник эксперимента мог чувствовать разницу температур, – добавил исследователь.

Ученые обращаются с предложениями к производителям текстиля и компаниям по производству одежды, чтобы коммерциализировать технологию. Они уверяют, что ткань с добавлением наноматериалов увеличит расходы на изготовление одежды лишь на 10%.

Разработчики уверяют, что в случае массового производства технология могла бы помочь людям во всем мире защитить себя от повышения температуры, вызванного изменением климата.