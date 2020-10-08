Украинка Полина Лишко получила престижную американскую награду MacArthur. Она изобрела новый негормональный метод контрацепции для женщин.

Лишко разработала препарат, который влияет на сперму и не позволяет сперматозоидам оплодотворить яйцеклетку. В его основе – использование растительных компонентов, сообщает "Голос Америки".

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Кроме женских контрацептивов ее исследования позволят создать и новые контрацептивы для мужчин, а также унисекс-контрацептивы.

Интересно! Ученая не просто получила престижную награду. Ей также выделят 625 000 долларов финансирования исследований в течение следующих 5 лет.

"Стипендия MacArthur меняет жизнь. Это огромный толчок не только для меня, но и для моей команды. Ведь это демонстрирует признание важности репродуктивной физиологии", – подчеркнула Лишко.

Что известно о Полине Лишко

Лишко – профессор молекулярной и клеточной биологии. Она вместе с мужем Юрием Киричко работает в университете Беркли в Калифорнии. Супруги учились в столичном Институте физиологии имени Богомольца и впоследствии переехали в США.



Полина Лишко получила стипендию MacArthur / Фото Berkeley News

Они отметили, что тамошние университеты способствуют теоретическим исследованиям и позволяют сочетать их с прикладной наукой. Именно это позволило им осуществить важный вклад в мировую науку.