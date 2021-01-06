Компьютерные игры вышли на новый уровень привлечения ощущений человека. Испанские разработчики из компании ОВО создали жилет, который помогает почувствовать порезы, ранения, прикосновения, ожоги и другие тактильные ощущения.

Инновация испанцев уже заинтересовала такие крупные корпорации как Facebook и Ubisoft, об этом сообщает издание Associated Press.

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В жилет разработчики вшили сенсорные электроды, именно они передают ощущение мышцам игрока. При этом, человек с помощью специального приложения к смартфону может контролировать силу и интенсивность таких тактильных ощущений.



Жилет оборудован сенсорными электродами / Фото Omicrono

Кому понадобится такой жилет

Испытания инновационного игрового жилета проводили сразу в нескольких странах в течение 5 лет. По словам представителей компании, их разработка может пригодиться также медикам и военным.

Конечный потребитель может чувствовать то же самое, что и аватар в видеоигре. Таким образом мы можем перевести цифровой мир в реальность,

– пояснил Хосе Фуэртес, гендиректор OWO.

Кроме того, по словам разработчиков, в будущем жилет можно будет надевать и в кино, чтобы окунуться в фильм еще и с помощью тактильных ощущений.

Испанцы представили инновационный жилет: смотрите видео OWO