Комп'ютерні ігри вийшли на новий рівень залучення відчуттів людини. Іспанські розробники з компанії ОВО створили жилет, який допомагає відчути порізи, поранення, дотики, опіки та інші тактильні відчуття.

Інновація іспанців вже зацікавила такі великі корпорації як Facebook та Ubisoft, про це повідомляє видання Associated Press.

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В жилет розробники вшили сенсорні електроди, саме вони передають відчуття м'язам гравця. При цьому, людина за допомогою спеціального додатка до смартфона може контролювати силу і інтенсивність таких тактильних відчуттів.



Жилет обладнаний сенсорними електродами / Фото Omicrono

Кому знадобиться такий жилет

Випробування інноваційного ігрового жилета проводили відразу в кількох країнах впродовж 5 років. За словами представників компанії, їхня розробка може стати у пригоді також медикам і військовикам.

Кінцевий споживач може відчувати те ж саме, що і аватар у відеогрі. У такий спосіб ми можемо перевести цифровий світ у реальність,

– пояснив Хосе Фуертес, гендиректор OWO.

Крім того, за словами розробників, у майбутньому жилет можна буде вдягати і у кіно, аби поринути у фільм ще й за допомогою тактильних відчуттів.

Іспанці представили інноваційний жилет: дивіться відео OWO