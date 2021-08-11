Главная цель ученых состояла в том, чтобы понять, почему увеличивается количество экстремальных осадков. Полное исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.
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Как это удалось и почему это важно
Мы живем в условиях меняющегося климата, что провоцирует возникновение экстремальных погодных явлений. Исследователь Фрэнсис Дэвенпорт из Стэнфордской школы наук о Земле, энергии и окружающей среде предполагает, что в ближайшем будущем природные катаклизмы будут происходить значительно чаще. Именно ИИ может помочь человечеству подготовиться ко встрече со стихией.
Ученые убеждены, что такой подход открывает новые возможности для понимания основных причин изменения климата и защиты в условиях опасности. В результате люди смогут:
- быть готовыми к природным катастрофам и их последствиям заранее;
- учитывать данные при строительстве домов, мостов и дорог возле водоемов.
Исследование
Для детального анализа ученые выбрали верхний водораздел Миссисипи и восточную часть водораздела Миссури. Этот регион США охватывает 9 штатов. Специалисты изучили климатические данные для расчета количества дней с сильными ливнями с 1981 по 2019 годы. Впоследствии они научили ИИ анализировать данные и рассчитывать крупномасштабные модели атмосферной циркуляции, связанные с осадками.
Ученые не собираются останавливаться на достигнутом, а планируют расширять исследования, учитывая другие показатели и факторы. Кроме того, они имеют целью применить метод для анализа других регионов.
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