Главная цель ученых состояла в том, чтобы понять, почему увеличивается количество экстремальных осадков. Полное исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

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Как это удалось и почему это важно

Мы живем в условиях меняющегося климата, что провоцирует возникновение экстремальных погодных явлений. Исследователь Фрэнсис Дэвенпорт из Стэнфордской школы наук о Земле, энергии и окружающей среде предполагает, что в ближайшем будущем природные катаклизмы будут происходить значительно чаще. Именно ИИ может помочь человечеству подготовиться ко встрече со стихией.

Машинный алгоритм, разработанный инженерами, изучил изменения климата с 1980-х годов и предсказал масштабные наводнения. Точность прогноза – 90%.

Ученые убеждены, что такой подход открывает новые возможности для понимания основных причин изменения климата и защиты в условиях опасности. В результате люди смогут:

быть готовыми к природным катастрофам и их последствиям заранее;

учитывать данные при строительстве домов, мостов и дорог возле водоемов.

Исследование

Для детального анализа ученые выбрали верхний водораздел Миссисипи и восточную часть водораздела Миссури. Этот регион США охватывает 9 штатов. Специалисты изучили климатические данные для расчета количества дней с сильными ливнями с 1981 по 2019 годы. Впоследствии они научили ИИ анализировать данные и рассчитывать крупномасштабные модели атмосферной циркуляции, связанные с осадками.

Ученые не собираются останавливаться на достигнутом, а планируют расширять исследования, учитывая другие показатели и факторы. Кроме того, они имеют целью применить метод для анализа других регионов.

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