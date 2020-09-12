В Киеве представили проект по реконструкции Бессарабской площади. План разработала школа городских проектов "Урбанина". Креативные дизайнеры Киева считают, что Бессарабская площадь не развивается из-за неэффективных транспортных решений.

Разработчики проекта убеждены: главная торговая площадь Киева должна быть полностью обустроена удобными пешеходными маршрутами и велодорожками, рассказывает Урбанина.

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Бессарабская площадь имеет невероятный туристический потенциал, но в нынешних условиях его невозможно использовать. Вокруг Бессарабского рынка есть много ресторанов, но из-за транспортной развязки к ним сложно добраться. Тротуары же слишком узкие даже для пешеходов, не только для летних площадок, – считают представители школы "Урбанина".

Почему Бессарабская площадь пока не привлекает туристов?

Сейчас Бессарабская площадь является эпицентром столичных пробок и ежегодно занимает первое место среди загрязненных районов Киева. Эти проблемы вызваны значительным трафиком вокруг рынка и недостаточным озеленением. Поскольку площадь располагается в низине, к ней стекаются дождевые воды со всех прилегающих улиц.

Проект реконструкции Бессарабской площади / Урбанина

Что планируют изменить?

Авторы проекта убеждены: обеспечить комфортное и пезперебойное движение водителям можно путем постройки подземного тоннеля для транспорта, вместо нынешнего торгового центра. Следовательно, площадь превратится в полностью пешеходную зону. Креативщики соединили Бессарабку с соседними улицами путем сведения наземных пешеходных переходов: без постоянного потока машин она станет удобной пешеходной площадью. Разработчики плана по реконструкции считают уместным объединить в единую сплошную зеленую зону Крещатик, бульвар Шевченко и бульвар на улице Бассейной. Объясняют, что именно так на Бессарабской площади станет больше тени и улучшится качество воздуха. Возле "Метрограда" планируют создать прозрачные фасады для ресторанов и магазинов. План по реконструкции площади города включает проект большой зоны для отдыха. Вдоль прилегающих к Бессарабской площади улиц авторы проекта намерены обустроить новую систему для водоотвода.

Проект реконструкции Бессарабской площади / Урбанина

Крешатик – главная улица Киева, а Бессарабка – главная торговая площадь на ней. Общественный магнит, которым является Бессарабский рынок, размещенный на пересечении основных пешеходных маршрутов дает площади потенциал стать одним из самых интересных пабликов города. Однако его растеряли, внедряя неэффективные транспортные решения. Проект новой Бессарабской площади показывает, как должна выглядеть современная площадь в центре города и в каких направлениях она должна развиваться. Она должна превратиться в безопасное, экологичное, доступное и комфортное общественное пространство, которое станет основной точкой притяжения для окружающей территории, – отмечают разработчики проекта.

Проект реконструкции Бессарабской площади / Урбанина