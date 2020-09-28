Группа архитекторов превратили Университет искусств и дизайна Moholy-Nagy в Будапеште в пространственную основу современного и будущего творческого образования. Разработчики сосредоточились на установлении связи с человеком, в честь которого названо заведение, с творческим характером инноваций, расширив художественные и технические пределы.

Проектировщики сделали акцент на Баухаусе – новаторском движении прикладного искусства прошлого века, рассказывает Аrch Daily со ссылкой на архитекторов.

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Кампус и творческий инновационный парк знаний в Будапеште / Tamas Bujnovszky, Balazs Danyi

В образовательной деятельности университета кроме тщательно сформированных профессиональных знаний прикладного искусства, все более значимую роль играют: сложность мышления, развитие концептуальных навыков и признание реальных проблем.

Архитекторы придумали вневременной, нейтральный дизайн, который не диктует поведение, а дает возможность, свободу, вдохновляя и стимулируя работу, что позволит достичь высокой степени адаптивности.

Кампус и творческий инновационный парк знаний в Будапеште / Tamas Bujnovszky, Balazs Danyi

MOME

В кампусе MOME размещены учебные и исследовательские помещения, но он также создает вдохновляющую учебную среду. Дизайн достигает первоначальной концепции С. Фаркасди и выравнивает три здания по оси.

Объем здания "BASE" для студентов имеет чрезвычайную подвесную конструкцию, что позволяет первому этажу здания визуально открываться вокруг без барьеров.

Кампус и творческий инновационный парк знаний в Будапеште / Tamas Bujnovszky, Balazs Danyi

А

В старом центральном корпусе "А" размещаются курсы магистратуры и администрации. Его интерьер был значительно преобразован, но внешний вид в основном не изменился. Архитекторы практически перевернули оригинальное здание наизнанку, а ранее закрытые пространства были переконфигурованы в открытую пространственную структуру, которая соединяет три уровня здания по вертикали.

Кампус и творческий инновационный парк знаний в Будапеште / Tamas Bujnovszky, Balazs Danyi

UP

Третьим корпусом, который находится ближе к городу является университетский центр инноваций под названием "UP". Внутренний мир здания UP вдохновляет, а система спирально прокрученных отверстий основанные на движении человека, предлагая различные перекрестные обзоры с любой позиции.

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Кампус и творческий инновационный парк знаний в Будапеште / Tamas Bujnovszky, Balazs Danyi

GROUND

Для объединения отдельных элементов в центре вышеупомянутых зданий также была создана топографическая часть под названием "GROUND". Подземное пространство было спроектировано как пульсирующий центр взаимодействия, который может функционировать как самое внутреннее и открытое коммунальное пространство кампуса.

Кампус и творческий инновационный парк знаний в Будапеште / Tamas Bujnovszky, Balazs Danyi

Поскольку для творческой работы в университетских институтах нужны различные факторы, мы сознательно сформировали пространство в открытую систему, где сюрприз также играет роль. Пространства и их различные атрибуты способствуют акценту на творческой натуре: вместо того, чтобы приближаться к объекту или природному явлению через эстетические или научные рассуждения, мы преследовали цель создать такую ​​среду, где субъект поражается неожиданным, – отмечают архитекторы.

Кампус и творческий инновационный парк знаний в Будапеште / Tamas Bujnovszky, Balazs Danyi