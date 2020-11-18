Немецкий стартап Lilium совместно с разработчиком Tavistock запустит вертипорт для воздушных такси в 2025 году в Орландо (Флорида). Аэротакси будет осуществлять перевозки пассажиров между городами штата. Площадь авиацентра составит 5,2 тысячи квадратных метров.

Первые авиатакси смогут преодолевать до 300 километров в час. Электрический самолет будет вмещать до 4 человек. Пассажиры смогут забронировать поездку с помощью приложения в смартфоне. Цена путешествия будет равняться стоимости проезда в такси первого класса, однако с ростом популярности транспорта она будет уменьшаться, пишет Daily Mail.

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Вертипорт – аналог аэропорта, созданный для приема и отправки небольших летательных аппаратов VTOL. Прогнозируют, что такие центры станут узловыми точками в городской транспортной сети будущего, что позволит частично решить проблему пробок на дорогах.

VTOL Полностью электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой. Первый прототип на два места появился в 2016 году. С тех пор он совершил серию испытательных полетов. Ожидается, что в будущем самолет будет двигаться с круизной скоростью до 300 километров в час.

Проект авиацентра немецкой компании Lilium во Флориде / Фото Lilium

Я очень рад нашему уникальному партнерству в расширении безопасных, эффективных и экологически чистых транспортных возможностей в одном из самых быстрорастущих регионов страны,

– отметил мэр Орландо Бадди Дайер.

Испытания электрического самолета компании Lilium: смотрите видео

Отметим, ранее компания Uber заявила, что к 2020 году воздушные такси появятся в Лос-Анджелесе, Далласе и Дубае. Для реализации проекта компания подписала соглашение о сотрудничестве с космическим агентством NASA. Сейчас на официальном сайте Uber Elevate говорится, что запуск авиатакси состоится только в 2023 году. В компании добавляют, что первый авиацентр возведут в Мельбурне.