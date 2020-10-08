Microsoft Corporation была основным бенефициаром бума работы на дому, спровоцированной пандемией COVID-19. Но американский топ-менеджер и главный исполнительный директор компании Сатья Наделла рассказал о подводных камнях, связанных с длительным отсутствием офиса.

Акции Microsoft в этом году выросли более чем на 30 процентов, поскольку корпоративные клиенты подписываются на большее количество облачных сервисов компании и программного обеспечения через Интернет, чтобы помочь своим многочисленным сотрудникам работать из дома, рассказывает Bloomberg.

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Трудности, с которыми сталкиваются сотрудники и работодатели:

Онлайн-встречи могут утомить сотрудников и затруднить переход от рабочих мыслей к личной жизни. Более того, когда вы работаете из дома, иногда кажется, что вы спите на работе. Исследования мозга доказывают, что видеоконференции могут быть особенно нервными. Через тридцать минут после начала первой утренней видеовстречи сотрудник устает из-за концентрации, которая необходима при просмотре видео. Удаленная работа лишена некоторых преимуществ офиса: видеовстречи становятся более транзакционными. Обучение, переподготовка, повышение квалификации станет огромной проблемой для работодателей при приеме в компанию сотрудников, которые работали удаленно.

Так, Microsoft создал новый продукт, который призван решить эту проблему. В режиме "Вместе" участники видеозвонков размещаются в виртуальном пространстве, таком как аудитория, конференц-зал или кафе, чтобы попытаться воссоздать атмосферу офиса.

Пандемия научила меня уделять больше внимания планированию своего графика, ценить личное время, разделять работу и частную жизнь, – отметил Наделла.