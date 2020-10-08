Удаленная работа создает ощущение, что ты ночуешь в офисе: генеральный директор Microsoft
Microsoft Corporation была основным бенефициаром бума работы на дому, спровоцированной пандемией COVID-19. Но американский топ-менеджер и главный исполнительный директор компании Сатья Наделла рассказал о подводных камнях, связанных с длительным отсутствием офиса.
Акции Microsoft в этом году выросли более чем на 30 процентов, поскольку корпоративные клиенты подписываются на большее количество облачных сервисов компании и программного обеспечения через Интернет, чтобы помочь своим многочисленным сотрудникам работать из дома, рассказывает Bloomberg.
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Трудности, с которыми сталкиваются сотрудники и работодатели:
- Онлайн-встречи могут утомить сотрудников и затруднить переход от рабочих мыслей к личной жизни. Более того, когда вы работаете из дома, иногда кажется, что вы спите на работе.
- Исследования мозга доказывают, что видеоконференции могут быть особенно нервными. Через тридцать минут после начала первой утренней видеовстречи сотрудник устает из-за концентрации, которая необходима при просмотре видео.
- Удаленная работа лишена некоторых преимуществ офиса: видеовстречи становятся более транзакционными.
- Обучение, переподготовка, повышение квалификации станет огромной проблемой для работодателей при приеме в компанию сотрудников, которые работали удаленно.
Пандемия научила меня уделять больше внимания планированию своего графика, ценить личное время, разделять работу и частную жизнь, – отметил Наделла.