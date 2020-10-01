Миллионеры, успешные предприниматели и акулы бизнеса рассказали, какие вещи никогда не приведут вас к успеху.

Достижение успеха и финансового благополучия – это не результат, а непрерывный процесс, требующий творческого мышления, анализа действительности, способности рисковать, принимать вызовы и прогнозировать будущее.

24 канал сделал подборку ошибок, которые не стоит допускать на пути к успеху. О них рассказали самые успешные и богатые люди мира.

1. Слепо копировать линию поведения успешных людей

Люк Фрейлер, генеральный директор и соучредитель Centercode, поставщика решений для валидации клиентов

Лучшие руководители не слепо подражают успешным людям вокруг себя. Они знают, что ношение черной водолазки ежедневно не сделает их Стивом Джобсом. Вместо этого они смотрят на составляющие успеха и применяют их к своим реалиям.

2. Сосредотачиваться на большом количестве задач одновременно

Джеймс Дэйли, партнер-основатель Daily Law Group, которая помогает крупным клиентам в судебных процессах

Выберите то, чем вы увлечены, и сделайте это лучше, чем кто-либо другой. Очень многие люди имеют тысячу гениальных идей и никогда не реализуют ни одну из них. Не лезьте в чужие дела и делегируйте задачи опытным профессионалам. Однажды я ушел из компании, потому что основатель был больше увлечен новой идеей, чем успехом бизнеса. И пока он мечтал о будущем, он лишил компанию ресурсов и внимания. В результате мы потеряли много возможностей для прорыва.

3. Долго принимать решения

Шон Ролз, основатель и генеральный директор Rawls Consulting. Ролз увеличил годовой объем продаж The Rawls Group до $ 4 млрд

Если вы освоите правило 40/70 – вы добьетесь успеха в любом деле. Для принятия решения вам нужно от 40 до 70 процентов информации. Если вы хотите быть полностью уверенными, вы упустите возможности. Подробнее интуиции, нажмите на курок и двигайтесь дальше. Часто ваша способность принимать решения при отсутствии информации – ваше главное преимущество.

4. Расслабляться и лениться

Майкл Овиц, соучредитель и бывший глава агентства по поиску талантов Creative Artists Agency, экс-президент The Walt Disney Company

Быть ленивым – привлекательная идея. Но если вы хотите добиться высоких результатов, вам нужно приложить усилия. Родители говорили, что я могу делать все, что хочу, и стать тем, кем хочу, если буду усердно работать. Я, наверное, слишком много работаю, но это именно то, что мне нужно.

5. Пытаться все контролировать

Алон Раджич, генеральный директор Review Home Warranties

Если вы хотите достичь целей, откажитесь от мысли, что все под вашим контролем. Иногда нужно принять реальную ситуацию, быть решительными и посвятить время тем аспектам, где вы действительно можете что-то изменить.

6. Бояться неизвестного

Джеймс Сиксмит, основатель и генеральный директор Trade Context

Выйдите из своей зоны комфорта и не бойтесь драться с противником выше вашей весовой категории. Например, подайте заявку на ту руководящую должность, которую вы действительно хотите, даже если это требует многолетнего опыта и, казалось бы, недостижимой квалификации. Что худшее может произойти? Даже если вы не получите работу, вы все равно сделаете рывок – и это делает вас лучше, чем все остальные люди, которые остались в своих маленьких комнатках, потому что боялись потерпеть неудачу.

7. Не улыбаться

Холли Паркер, основатель и генеральный директор группы Holly Parker в Douglas Elliman / LinkedIn

Мы недооцениваем силу улыбки. Теплая искренняя улыбка мгновенно вызывает доверие. Люди хотят иметь дело с людьми, которые им нравятся, чувствовать себя с ними комфортно. Исследования показали, что улыбка делает вас счастливее, здоровее и креативнее. Более того – это бесплатно.