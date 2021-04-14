Впервые в мире: Новая Зеландия обяжет финансовые учреждения отчитываться об их влиянии на климат
Новая Зеландия вводит закон, который потребует от банков, страховых компаний и инвестиционных менеджеров сообщать о влиянии их бизнеса на климат. Страна является первой в мире, которая реализует подобную инициативу.
Источник:CNBC
Ожидается, что законопроект представят в первом чтении на этой неделе. Он потребует от финансовых фирм объяснить, как они будут управлять климатическими рисками и возможностями.
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Под новый закон подпадают примерно 200 крупнейших компаний страны и несколько иностранных фирм, которые достигли совокупного дохода более 1 миллиарда долларов.
Мы просто не можем достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году, если финансовый сектор не знает, какое влияние оказывают их инвестиции на климат,
– отметил министр по вопросам изменения климата Джеймс Шоу.
Добавим, в сентябре прошлого года правительство Новой Зеландии заявило, что составит отчет финансового сектора о климатических рисках, а тем, кто не сможет раскрыть информацию, придется объяснить причины.
Кроме того, правительство Новой Зеландии внедрило несколько политик по снижению выбросов в течение второго срока, в частности обещание сделать свой общественный сектор углеродно нейтральным к 2025 году и покупать только автобусы общественного транспорта с нулевым уровнем выбросов с середины этого десятилетия.
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