Корабль без экипажа отправился из Британии в США: им руководит искусственный интеллект – фото
Исследовательское судно Mayflower осуществит один из первых в мире автономных рейсов через Атлантический океан. Капитаном корабля является искусственным интеллект, разработанный специалистами от IBM.
Судно отправилось из британского Плимута в одноименный город в американском Массачусетсе 16 сентября 2020 года. Путешествие продлится 6 месяцев, сообщает ВВС.
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Судно было построено благодаря сотрудничеству между морской исследовательской организацией Promare, американской электронной корпорацией IBM, глобальным консорциумом партнеров и научными организациями.
За деталями путешествия можно следить в твиттере. Страница проекта ведется от первого лица и называется "Капитан ИИ – автономный корабль Mayflower".
"Будучи искусственным интеллектом, я не воспринимаю "Красоту "как таковую, но все вокруг постоянно говорят мне, что автономное судно Mayflower прекрасное", – такое сообщение появилось на странице за день до старта.
Особенности судна
"Капитан-ИИ" будет отвечать за движение корабля по маршруту, он обучен различать различные объекты, с которыми может столкнуться, находясь на воде. Например – с чайками, лодками или айсбергами.
Корабль отправился в рейс 16 сентября 2020 года / Фото с фейсбука Mayflower
Так автономное судно транспортировали к океану / Фото с фейсбука Mayflower
Руководитель отдела технологий в Великобритании Энди Стэнфорд-Кларк уточнил, как искусственный интеллект планирует курс судна. Прежде всего он определяет, чего следует избегать. Говорится как о физических препятствия, так и об опасных погодных явлениях.
Кроме этого, корабль также оснащен системой, которая определяет, законный ли курс, предложенный роботом-капитаном. Во время путешествия Mayflower будет использовать бортовое оборудование для сбора данных о загрязнении океана пластиком и глобального потепления.