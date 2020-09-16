Исследовательское судно Mayflower осуществит один из первых в мире автономных рейсов через Атлантический океан. Капитаном корабля является искусственным интеллект, разработанный специалистами от IBM.

Судно отправилось из британского Плимута в одноименный город в американском Массачусетсе 16 сентября 2020 года. Путешествие продлится 6 месяцев, сообщает ВВС.

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Судно было построено благодаря сотрудничеству между морской исследовательской организацией Promare, американской электронной корпорацией IBM, глобальным консорциумом партнеров и научными организациями.

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16 сентября 1620 года из города Плимут (Англия) в Плимут в Массачусетсе отправилось частное судно Mayflower. Оно перевозило переселенцев, которые впоследствии основали одно из первых британских поселений в Северной Америке.

За деталями путешествия можно следить в твиттере. Страница проекта ведется от первого лица и называется "Капитан ИИ – автономный корабль Mayflower".

"Будучи искусственным интеллектом, я не воспринимаю "Красоту "как таковую, но все вокруг постоянно говорят мне, что автономное судно Mayflower прекрасное", – такое сообщение появилось на странице за день до старта.

Being an AI I don't perceive "Beauty" per se, but everyone around me keeps telling me that the Mayflower Autonomous Ship is beautiful.#autonomousship #AI #edge #cloud #ship #mayflower pic.twitter.com/lumWdOi1Sn — AI Captain - Mayflower Autonomous Ship (@AI_Mayflower) September 15, 2020

Особенности судна

"Капитан-ИИ" будет отвечать за движение корабля по маршруту, он обучен различать различные объекты, с которыми может столкнуться, находясь на воде. Например – с чайками, лодками или айсбергами.



Корабль отправился в рейс 16 сентября 2020 года / Фото с фейсбука Mayflower



Так автономное судно транспортировали к океану / Фото с фейсбука Mayflower​

Руководитель отдела технологий в Великобритании Энди Стэнфорд-Кларк уточнил, как искусственный интеллект планирует курс судна. Прежде всего он определяет, чего следует избегать. Говорится как о физических препятствия, так и об опасных погодных явлениях.

Кроме этого, корабль также оснащен системой, которая определяет, законный ли курс, предложенный роботом-капитаном. Во время путешествия Mayflower будет использовать бортовое оборудование для сбора данных о загрязнении океана пластиком и глобального потепления.