Британская компания Gravity Industries испытала реактивный костюм. Благодаря такому изобретению спасатели получат возможность быстро оказывать медицинскую помощь людям в отдаленных районах.

Тестовый полет совершил изобретатель Ричард Браунинг. Именно его компания разработала реактивный костюм, сообщает GNAAS – британская служба скорой помощи на Севере.

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Браунингу удалось прилететь к "жертве" в отдаленном горном месте всего за 90 секунд. Если бы ему пришлось подниматься туда пешком, это заняло бы гораздо больше – не менее 30 минут.

Идеи разработки заключается именно в том, чтобы фельдшер мог быстро добраться до пациента, стабилизировать его состояние и вызвать вертолет или наземную команду спасателей. Ведь когда возникает вопрос о жизни или смерти пациента – время очень важное.

Тестовый полет на спасательном реактивном костюме: видео

"Благодаря этой технологии наша команда сможет добраться до некоторых пациентов гораздо быстрее, чем когда-либо раньше. Во многих случаях это облегчает страдания пациента. Иногда – может спасти его жизнь", – прокомментировал директор операционного отдела GNAAS.

Мы могли увидеть необходимость. Мы точно не знали, как это будет работать на практике. Теперь мы это увидели, и это, честно говоря, замечательно, –добавил он.

Детали о костюме и планах Gravity Industries

Реактивный костюм имеет 2 мини-двигатели на каждой руке и 1 – на задней части. Это позволяет "пилоту" контролировать свое движение, просто двигая руками. Костюм может достичь максимальной скорости в 51 километр в час и набирать высоту до 3658 метров.

Основной дисплей отображает информацию о тяге и остаток топлива. По словам Браунинга, вероятность возникновения пожара – минимальная. Ведь топливо не особенно взрывоопасное. К тому же, "пилот" всегда сможет приземлиться в случае неисправности.



Браунинг протестовал реактивный костюм, разработанный своей компанией / Фото GNAAS

Несмотря на то, что испытания были успешными, нужно еще немало времени, чтобы спасатели в реактивных костюмах стали привычным явлением. Ведь сейчас максимальное время полета разработки Gravity достигает лишь 10 минут. К тому же, фельдшеры не смогут летать без достаточной подготовки.

Интересно! Еще одной преградой для широкого использования может стать цена разработки. Недавно Браунинг продал один за 340 000 фунтов стерлингов (438 000 долларов). Однако компания Gravity Industries работает над тем, чтобы сделать их дешевле.