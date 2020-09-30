Как в "Железного человека": британцы испытали реактивный спасательный костюм – видео
Британская компания Gravity Industries испытала реактивный костюм. Благодаря такому изобретению спасатели получат возможность быстро оказывать медицинскую помощь людям в отдаленных районах.
Тестовый полет совершил изобретатель Ричард Браунинг. Именно его компания разработала реактивный костюм, сообщает GNAAS – британская служба скорой помощи на Севере.
Интересно Чешские инженеры изобрели фильтр, который поможет уничтожить COVID-19: как он работает
Браунингу удалось прилететь к "жертве" в отдаленном горном месте всего за 90 секунд. Если бы ему пришлось подниматься туда пешком, это заняло бы гораздо больше – не менее 30 минут.
Идеи разработки заключается именно в том, чтобы фельдшер мог быстро добраться до пациента, стабилизировать его состояние и вызвать вертолет или наземную команду спасателей. Ведь когда возникает вопрос о жизни или смерти пациента – время очень важное.
Тестовый полет на спасательном реактивном костюме: видео
"Благодаря этой технологии наша команда сможет добраться до некоторых пациентов гораздо быстрее, чем когда-либо раньше. Во многих случаях это облегчает страдания пациента. Иногда – может спасти его жизнь", – прокомментировал директор операционного отдела GNAAS.
Мы могли увидеть необходимость. Мы точно не знали, как это будет работать на практике. Теперь мы это увидели, и это, честно говоря, замечательно, –добавил он.
Детали о костюме и планах Gravity Industries
Основной дисплей отображает информацию о тяге и остаток топлива. По словам Браунинга, вероятность возникновения пожара – минимальная. Ведь топливо не особенно взрывоопасное. К тому же, "пилот" всегда сможет приземлиться в случае неисправности.
Браунинг протестовал реактивный костюм, разработанный своей компанией / Фото GNAAS
Несмотря на то, что испытания были успешными, нужно еще немало времени, чтобы спасатели в реактивных костюмах стали привычным явлением. Ведь сейчас максимальное время полета разработки Gravity достигает лишь 10 минут. К тому же, фельдшеры не смогут летать без достаточной подготовки.
-
Впервые в Украине: ДТЭК устанавливает самую мощную промышленную систему накопления энергии22 сентября , 18:22
-
Климат меняется: 6 уникальных наследий ЮНЕСКО могут навсегда исчезнуть – фото26 сентября , 09:24
-
В Нью-Йорке хотят построить 737-метровый "зеленый" небоскреб: как будет выглядеть24 сентября , 21:46