Хотя пресса, как правило, сосредотачивается на том, что будет происходить с акциями в краткосрочной перспективе, сегодня важнейшим вопросом, который стоит перед всеми инвесторами является: "Что будет происходить с американскими акциями в течение следующих 20 лет?".

Соучредитель DataTrek Николас Колас заявил, что ответ на вышепоставленный вопрос будет определяться темпами технологических инноваций, поскольку это способствует росту производительности, увеличивает корпоративные прибыли, которые определяют цены на акции, пишет Markets Insider.

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В течение следующих двух десятилетий инвесторам следует ожидать среднегодовой доходности акций США в размере 7 процентов, причем потенциал роста может зависеть от темпов технологических инноваций.

Долгосрочная отдача может оказать значительное влияние на способ распределения капитала инвесторами, указывая на рост венчурного и частного капитала среди фондов и пенсий. S&P 500 зафиксировал отрицательный общий доход с 2000 по 2009 год (так называемое потерянное десятилетие).

S&P 500 Фондовый индекс, в корзину которого включено 505 публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию на фондовом рынке США. Список составляется компанией Standard & Poor's. Индекс публикуется с 4 марта 1957 года. В качестве базового периода для расчета взяты 1941-1943 гг. Базовое значение – 10.

Что будет происходить?

DataTrek отмечает, что средняя годовая доходность составляет 7 процентов, с потенциалом роста в зависимости от темпов технологических инноваций.

Во-первых, инвесторы могут устранить перспективу негативных доходов в течение следующих 20 лет, поскольку историческая доходность никогда не приносила негативной реальной доходности в течение 20-летнего периода.

Во-вторых, исторически высокая среднегодовая доходность в 14 процентов происходила лишь в 22 процента случаев, и попадалась в необычные периоды, когда оценки собственных капиталов очень низкие (Великая депрессия) и включают мощный положительный катализатор (после Второй мировой войны), объяснил Колас.

Итак, инвесторы могут ориентироваться на диапазон средней годовой доходности от 0 до 14 процентов в течение следующих 20 лет, со средней оценкой вероятного результата в 7 процентов, немного ниже часто цитируемой среднегодовой доходности акций в 10 процентов, по данным DataTrek.

Большая часть будущей доходности на фондовом рынке будет зависеть от темпов технологических инноваций, способствующих повышению производительности. И увеличение производительности помогает увеличить прибыль корпораций, в итоге способствует росту цен на акции.

Движущие силы

Основными драйверами исторической доходности фондового рынка были:

процентные ставки;

макроэкономика;

геополитика;

инновации.

С учетом того, что процентные ставки близки к самым низким, рост макроэкономики, скорее всего, будет медленным, а геополитика – шаблоном, инвесторам придется полагаться на технологические инновации, чтобы обеспечить доходность в будущем.

Неудивительно, что Tech сейчас является центром американских фондовых рынков. Тенденция превышения рыночных запасов технологий, скорее всего, не изменится в ближайшее время, и это означает, что технологический сектор является единственным сектором, который стоит структурного избыточного веса. Но если техническая индустрия не будет способствовать росту инноваций, необходимых для того, чтобы акции продолжали расти в долгосрочной перспективе, то инвестиционная обстановка для акций в долгосрочной перспективе значительно уменьшается, – подытожил Колас.