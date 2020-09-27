Хоча преса, як правило, зосереджується на тому, що відбуватиметься з акціями в короткостроковій перспективі, наразі найважливішим питанням, яке стоїть перед усіма інвесторами, є: "Що відбуватиметься з американськими акціями протягом наступних 20 років?"

Співзасновник DataTrek Ніколас Колас заявив, що відповідь на вищезгадане питання визначатиметься темпами технологічних інновацій, оскільки це сприяє зростанню продуктивності, що збільшує корпоративні прибутки, які визначають ціни на акції, пише Markets Insider.

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Протягом наступних двох десятиліть інвесторам слід очікувати середньорічної прибутковості акцій США в розмірі 7 відсотків, причому потенціал зростання може залежати від темпів технологічних інновацій.

Довгострокова віддача може мати значний вплив на спосіб розподілу капіталу інвесторами, вказуючи на зростання венчурного та приватного капіталу серед фондів та пенсій. S&P 500 зафіксував негативний загальний прибуток з 2000 по 2009 рік (так зване втрачене десятиліття).

S&P 500 Фондовий індекс, в кошик якого включено 505 публічних компаній, що мають найбільшу капіталізацію на фондовому ринку США. Список складається компанією Standard & Poor's. Індекс публікується з 4 березня 1957 року. В якості базового періоду для розрахунку взяті 1941-1943 рр. Базове значення – 10.

Що відбуватиметься?

DataTrek зазначає, що середня річна прибутковість становить 7 відсотків, з потенціалом зростання залежно від темпів технологічних інновацій.

По-перше, інвестори можуть усунути перспективу негативних прибутків протягом наступних 20 років, оскільки історична прибутковість ніколи не приносила негативної реальної прибутковості протягом 20-річного періоду.

По-друге, історично висока середньорічна прибутковість у 14 відсотків відбувалась лише у 22 відсотках випадків, і траплялася в незвичні періоди, коли оцінки власних капіталів дуже низькі (Велика депресія) і включають потужний позитивний каталізатор (після Другої світової війни), пояснив Колас.

Отже, інвестори можуть орієнтуватися на діапазон середньої річної прибутковості від 0 до 14 відсотків протягом наступних 20 років, із середньою оцінкою у 7 відсотків ймовірного результату, трохи нижчою від часто цитованої середньорічної прибутковості акцій у 10 відсотків, за даними DataTrek.

Більша частина майбутньої прибутковості на фондовому ринку залежатиме від темпів технологічних інновацій, які сприяють підвищенню продуктивності. І збільшення продуктивності допомагає збільшити прибуток корпорацій, що врешті-решт сприяє зростанню цін на акції.

Рушійні сили

Основними драйверами історичної прибутковості фондового ринку були:

відсоткові ставки;

макроекономіка;

геополітика;

інновації.

З урахуванням того, що процентні ставки близькі до найнижчих, зростання макроекономіки, швидше за все, буде повільним, а геополітика – шаблоном, інвесторам доведеться покладатися на технологічні інновації, щоб забезпечити прибутковість в майбутньому.

Не дивно, що Tech зараз є центром американських фондових ринків. Тенденція перевищення ринкових запасів технологій, швидше за все, не зміниться найближчим часом, і це означає, що технологічний сектор є єдиним сектором, який вартий структурної надмірної ваги. Але якщо технічна індустрія не сприятиме зростанню інновацій, необхідних для того, щоб акції продовжували зростати в довгостроковій перспективі, то інвестиційна обставина для акцій у довгостроковій перспективі значно зменшується, – підсумував Колас.