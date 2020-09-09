Мы с вами живем в век технологического взлета и экологического падения. Последствия человеческой деятельности мы каждый день наблюдаем вокруг. Мир должен измениться, чтобы выжить. Рассмотрим некоторые невероятные прорывы и инициативы, которые откроют путь к зеленому образу жизни.

Уровень моря поднимается, глобальная температура уверенно растет, океаны становятся теплее, ледники отступают, водоемы катастрофически загрязнены, а экстремальные погодные явления становятся слишком привычными. Что дальше? Мы достигли критической точки.

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Поэтому многие инноваторы и предприятия по всему миру присоединяются к экологическим инициативам и идут навстречу зеленому будущему, рассказывает 24 канал.

1. S. Café: ткань из кофе

S. Café создал метод преобразования кофейной гущи в текстиль, который можно носить, что более энергоэффективно и быстрее в производстве, чем традиционные натуральные волокна.

Их запатентованная пряжа сохнет на 200% быстрее, чем хлопок, и может быть изготовлена ​​на низких температурах, используя мало энергии. Также пряжа естественным образом поглощает запахи и отражает УФ-лучи благодаря своим уникальным микропорам.

2. Bakey's: вкусный способ заменить пластиковые столовые приборы

Созданная Narayana Peesapaty Bakey's – это экологическая альтернатива пластиковым столовым приборам, которые не могут быть переработаны, а следовательно, ежегодно возникает большое количество отходов.



Bakey's / aliexpress

Bakey's – это бренд съедобных столовых приборов, которые имеют три разные вкусы: простой, сладкий и соленый. Они на 100% натуральные, веганские, биорозлагаются.

3. Fairphone: первый в мире экологический смартфон

Fairphone – долговечный смартфон, который можно легко отремонтировать.

Fairphone / ixbit.com

Вместо того, чтобы заменить телефон, если его часть сломалась, Fairphone позволяет просто заменить неработающий модуль. Все – от аккумулятора до аудиоразъема – можно заменить. Поэтому загрязнение окружающей среды уменьшится.

4. Waitrose: фургоны для доставки, питающиеся пищевыми отходами

В прошлом году британская сеть супермаркетов Waitrose представила новый парк экологически чистых фургонов. Фургоны работают на биометане – устойчивой зеленой альтернативе ископаемому топливу.

Waitrose / eltract.ru

Транспортные средства вызывают высокий уровень выбросов углеводорода, и решающим фактором становится поиск зеленых альтернатив современным системам доставки. Фургоны, подобные тем, которыми пользуется Waitrose, могут изменить систему доставки и сохранить окружающую среду.

5. Супермаркет травяных садов: меньше отходов, лучший вкус

Голландская сеть супермаркетов Albert Heijn в 2017 году представила сады с травами для борьбы с отходами и предоставления потребителям свежих продуктов. Инициатива разработана в сотрудничестве с дизайнерским агентством Studiomfd.

Травы выращивают до зрелости вне супермаркетов перед транспортировкой в ​​магазины. Затем клиенты могут срезать столько веточек трав, сколько им нужно, не покупая заранее упакованные. Это простой и эффективный способ отказаться от пластиковой упаковки.

6. AirCarbon: устойчивый пластик на будущее

Проект AirCarbon был разработан компанией Newlight Technologies и уже получил много наград за свою инновационную устойчивость. Он изготавливается из выбросов углерода, который в противном случае выбрасывается в воздух, и имеет множество применений.

Это проверенный углеродно-негативный материал, то есть каждый шаг его производства и использования абсолютно экологичный и устойчивый. Поскольку он изготавливается не из нефти, как другие пластмассы, он также является экономически выгодной альтернативой другим синтетическим материалам.

7. Ювелирные изделия, изготовленные из загрязненного воздуха

Daan Roosegaarde – главный автор первого в мире пылесоса для смога. Высота смогов башни почти 23 фута (7 метров), она всасывает загрязненный воздух, очищая его в процессе ионизации, прежде чем снова выпустить.

Благодаря дизайну Рузгаарда вы даже можете носить кольца, изготовленные из смога: вы сможете внести более 10 700 квадратных футов (1000 квадратных метров) чистого воздуха.

8. Строительство домов и уменьшения выбросов

Инициатива "Зеленое строительство" (GBI) – это международные усилия, направленные на создание устойчивых зданий, которые эффективно используют ресурсы. Они предлагают программу сертификации коммерческих зданий, придерживающихся своих экологических ориентиров. Их целью является установление стандарта лучших проектов зеленых зданий во всем мире, а также предоставление независимых инструментов оценки требований к устойчивости.

9. Outerwall EcoATM: получите деньги за свою старую электронику

Использованая электронная продукция приводит к огромному количеству отходов. Усилия по переработке активизируются, чтобы сподвигнуть людей не выбрасывать свои старые устройства. Одной из инициатив является EcoATM – машина, которая дает вам наличные в обмен на выброшенные устройства.

Outerwall EcoATM / TechRax

10. B-Droid: пчелы будущего

B-Droid – это лишь одна из многих попыток создать роботизированных пчел, которые могут опылять сельскохозяйственные культуры так же эффективно, как и их органические аналоги. Исследователи Варшавского университета разработали управляющую платформу, которая будет запускать стаи автономных и полуавтономных роботов, которые смогут эффективно идентифицировать и опылять сельскохозяйственные культуры.

B-Droid / WPtech

Миссия B-Droid – помочь увеличить естественную популяцию пчел, давая задание опыления роботам-пчелам с низким уровнем питания и высоким уровнем труда.

11. Veganbottle: натуральная альтернатива пластиковым бутылкам

Инновационная Veganbottle изготовлена ​​из вполне натурального биопластика, который навсегда может заменить пластиковые бутылки. Все в Veganbottle, от колпачка до обертки, изготовленное из материалов, которые биологически разлагаются. Бутылка изготовлена ​​из экстрактов сахарного тростника. Сахарный тростник требует гораздо меньше воды, чем другие культуры, а изготовление самой бутылки забирает немного энергии.

12. Ковер, что очищает воздух

Desso Airmaster – это инновационный бренд ковров, который может очищать воздух в вашем доме, офисе или школе. Он захватывает пыль и другие загрязнители, делая воздух в помещении чистым и свежим.

Desso Airmaster / Alexander van Berge

Преимущества дизайна Desso очевидны: улучшение качества воздуха может иметь огромное положительное влияние на здоровье и самочувствие. Поскольку он не использует энергию для функционирования, ковер Desso является энергоэффективным способом поддержания чистоты воздуха в помещении.

13. Groasis Waterboxx: улучшение жизни в пустыне

Groasis Waterboxx был создан голландским экспортером цветов Питером Гоффом. Groasis – это посадочное устройство, что делает выращивание сельскохозяйственных культур в пустыне возможным и ресурсоэффективные.

Groasis Waterboxx / groasis

Он состоит из "умного ведра", изготовленного из переработанной бумаги, которое может проращивать семена, инкубировать саженцы и поливать растения. Требует на 90% меньше воды, чем традиционные методы выращивания, и его можно использовать в самых экстремальных климатических условиях на Земле.

14. Zéphyr Solar: электроэнергия для зон стихийного бедствия

Zéphyr Solar – это фотоэлектрический шар и экологический генератор, который создали Карен Асараф, Джули Даутел и Седрик Томисси. Аэростату нужна вода для того, чтобы надуться, впоследствии он может вылавливать солнечную энергию с высоты до 50 метров в воздухе.



Zéphyr Solar / BNP Paribas

Аэростат соединен кабелем с основой, в которой сохраняется энергия. Его создатели надеятся, что это поможет районам, пострадавшим от стихийных бедствий.

15. ENGIE Insight: ресурсы для устойчивого мира

ENGIE Insight (ранее известная как Ecova) – это инициатива устойчивого управления ресурсами, которая сотрудничает с бизнесом для уменьшения влияния на окружающую среду. Они предоставляют технологии и экспертов, чтобы помочь компаниям стать более устойчивыми и уменьшить негативное влияние. ENGIE Insight сотрудничали с AMTRAK, GameStop и другими, чтобы создать экономически эффективную деловую практику, что не вредит окружающей среде.

16. Demetra: уменьшение пищевых отходов

Demetra – создана итальянским стартапом Green Code – вполне естественное средство для сохранения продуктов питания. Оно изготовлено из растительных экстрактов и может улучшить срок хранения натуральных продуктов – они больше не будут нуждаться в хранении при холодных температурах во время транспортировки, поэтому будут экономить много энергии. Сама продукция также может оставаться свежей и созревать дольше, эффективно уменьшая пищевые отходы в супермаркетах и ​​продуктах.

17. Безопасноя очистка океанов

Изобретение Эндрю Тертона и Пита Чеглинського – двух серферов, которые хотели очистить океан. Устройство может собирать пластик, моющие средства и масло, позволяя чистой воде просачиваться через его структуру. Внутри мусорного контейнера есть мешок, который задерживает любые плавающие загрязнители. Погружной водяной насос всасывает воду и выдает после очистки. Ее нужно опорожнять только раз в месяц и это может иметь огромное влияние на очистку воды во всем мире.

18. Энергия PowWow: экономьте воду и деньги с помощью приложения

PowWow Energy – это программа, которая сообщает фермерам, когда возникает проблема с их оросительной системой. Они предлагают два продукта: монитор насосов для уменьшения расхода воды и консультант по орошению для обеспечения наилучшего урожая.

Их продукция позволяет фермерам контролировать собственные данные по использованию воды и немедленно обнаруживать утечки труб или поломки. Пользователи получают сообщение от программы только тогда, когда возникает проблема, что позволяет им эффективно избегать отходов и получать максимум пользы от урожая.

19. CloudFisher: превращение тумана в питьевую воду

CloudFisher / Thomson Reuters Foundation

CloudFisher создан Aqualonis может позволить людям, которые живут в прибрежных или горных районах, превращать туман в безопасную питьевую воду. Эту воду можно использовать для орошения сельскохозяйственных культур или ведения лесного хозяйства. CloudFisher изготовлен из трехмерной сетки, которая выдерживает высокую скорость ветра, сохраняя при этом воду. Устройство бывает разных размеров, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности или потребности целых сел.

20. Семена Еkа 1 и Еkа 2: новое решение против вырубки лесов

Производство пальмового масла давно связано с широкомасштабной вырубкой лесов, поскольку огромные площади тропических лесов очищаются с целью выращивания продукта. Однако семена, разработанное Golden Agri-Resources, позволяют изменить ситуацию. Еkа 1 и Еkа 2 – инновационные семена, которые может производить до трех раз больше масла, чем текущие средние показатели в отрасли. Модифицированные семена могут также быстрее созревает и более устойчивы к засухе и болезням.