Японское космическое агентство JAXA поделилось достаточно смелыми планами по освоению Луны. Совместно с американцами до 2035 года они планируют построить завод по переработке льда на водород.

Завод намерены построить в районе Южного полюса спутника Земли, сообщает Kyodo.

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Там, вероятно, есть залежи льда, из которого будут получать питьевую воду, кислород и водород. Водород планируют использовать как топливо для космических кораблей, способных перевозить 4 космонавтов к шлюзу станции. А также преодолевать расстояние до тысячи километров по Луне.



Так может выглядеть космическая база на Луне / Иллюстрация JAXA

В космическом агентстве рассчитали, что для полета к станции Gateway и обратно понадобится примерно 37 тонн воды, а для каждой поездки по поверхности Луны – около 21 тонн.

Именно поэтому ученые считают, что доставлять топливо с Земли будет намного дороже, чем использовать произведенное на Луне.

Создание такого завода может значительно снизить затраты на транспортировку топлива с Земли. Успешная реализация проекту позволит ускорить темпы освоения Луны и космоса,

– подчеркнули в JAXA.

Япония также планирует сотрудничать с США в строительстве орбитальной космической станции Gateway. Страны будут обмениваться данными об исследовании Луны и вместе разрабатывать аппараты для его изучения и освоения.

Обратите внимание! Gateway – это небольшая космическая станция на лунной орбите, которую в NASA планируют развернуть до 2028 года. А в дальнейшем использовать естественный спутник Земли как тестовый полигон для подготовки астронавтов к полету на Марс.