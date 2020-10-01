Амбициозные планы: Япония построит завод на Луне к 2035 году
Японское космическое агентство JAXA поделилось достаточно смелыми планами по освоению Луны. Совместно с американцами до 2035 года они планируют построить завод по переработке льда на водород.
Завод намерены построить в районе Южного полюса спутника Земли, сообщает Kyodo.
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Там, вероятно, есть залежи льда, из которого будут получать питьевую воду, кислород и водород. Водород планируют использовать как топливо для космических кораблей, способных перевозить 4 космонавтов к шлюзу станции. А также преодолевать расстояние до тысячи километров по Луне.
Так может выглядеть космическая база на Луне / Иллюстрация JAXA
Именно поэтому ученые считают, что доставлять топливо с Земли будет намного дороже, чем использовать произведенное на Луне.
Создание такого завода может значительно снизить затраты на транспортировку топлива с Земли. Успешная реализация проекту позволит ускорить темпы освоения Луны и космоса,
– подчеркнули в JAXA.
Япония также планирует сотрудничать с США в строительстве орбитальной космической станции Gateway. Страны будут обмениваться данными об исследовании Луны и вместе разрабатывать аппараты для его изучения и освоения.