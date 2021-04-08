Необанк Revolut в партнерстве со спортсменом Энтони Джошуа выпустил дебетовую карту, которая светится в темноте. Проект реализован в рамках программы сбора средств для независимых боксерских клубов по всей Великобритании.

С каждой заказанной карточки банк пожертвует 1 фунт стерлингов в поддержку федеративных боксерских клубов в Англии и Шотландии. Кроме того, тренажерный зал, который пользуется наибольшей популярностью, получит дополнительные 10 000 фунтов стерлингов.

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Отмечают, что на проект будет выделено не менее 50 000 фунтов стерлингов.

Важность проекта

Такие заведения, как тренажерные залы и развлекательные центры, не были включены в правительственную программу Великобритании, что направлена на поддержку спорта в зимний период, которую объявили в конце прошлого года. Спортивная благотворительная организация ukactive подсчитала, что с начала пандемии 400 заведений навсегда закрыли свои двери, а еще 2 400 тренажерных залов – в зоне риска.

Двукратный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что благотворительная инициатива – своеобразная благодарность судьбе за свой успех.

Без моего местного тренажерного зала я не был бы там, где я сейчас. По всей Великобритании дети и взрослые, которые используют эти тренажерные залы, чтобы улучшить свое физическое и психическое здоровье, а также держаться подальше от улицы. Я действительно рад тому, что моя карта Revolut изменит ситуацию к лучшему,

– поделился боксер.

Лимитированная черно-белая карточка, на которой размещен фирменный девиз Джошуа – 258, в темноте светится ярко зеленым и черным цветами.

Revolut выпустил банковскую карту, которая светится в темноте: видео