В Сингапуре представили уникальный электросамокат Mimo C1: чем особый, фото
Сингапурский стартап Mimo представил уникальный электросамокат, который превращается в корзину для покупок. Грузовой отсек, который располагается спереди транспортного средства, выдерживает до 70 килограмм.
Новинка Mimo C1 прийдется по душе людям, которые ездят на электросамокатах за продуктами в магазин. Таким образом, больше не нужно брать тележку – самокат сам превращаться в нее путем составления задней части.
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Уникальный электросамокат Mimo C1 / Фото Mimo Motor
Уникальный электросамокат Mimo C1 / Фото Mimo Motor
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