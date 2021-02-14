Сингапурский стартап Mimo представил уникальный электросамокат, который превращается в корзину для покупок. Грузовой отсек, который располагается спереди транспортного средства, выдерживает до 70 килограмм.

Новинка Mimo C1 прийдется по душе людям, которые ездят на электросамокатах за продуктами в магазин. Таким образом, больше не нужно брать тележку – самокат сам превращаться в нее путем составления задней части.

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Уникальный электросамокат Mimo C1 / Фото Mimo Motor

Что известно о разработке Электросамокат весит всего 17 килограммов. Максимальная нагрузка составляет 120 килограмм. Mimo C1 оснащен литиевой аккумуляторной батареей. Он может двигаться со скоростью до 25 километров в час и проходить от 15 до 25 километров на одном заряде. Переднее колесо оснащено пружинной подвесной, а на заднем колесе установлена тормозная система. Электросамокат имеет специальную корзину для хранения вещей, которая выдерживает до 70 килограмм.

Уникальный электросамокат Mimo C1 / Фото Mimo Motor