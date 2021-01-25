Польский электрический квадроцикл Triggo EV – уникальная разработка, предназначенная для краткосрочной аренды автомобилей и служб, которые доставляют продукты и посылки. Автомобиль устойчив, манёвренный и довольно быстрый.

Электромобиль развивает максимальную скорость 90 километров в час. Сейчас компания готовится к тестированию прототипа на дорогах общего пользования, пишет New Atlas.

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Электромобиль Triggo / Фото Triggo

Особенности транспортного средства

Ключевые преимущества Triggo EV:

манёвренность: способен наклоняется на поворотах;

на высоких скоростях передние колеса разъезжаются, что обеспечивает устойчивость;

легкий в парковке: передние колеса можно втянуть;

аккумуляторы можно заменить на новые.

Электромобиль Triggo / Фото Triggo

Электромобиль Triggo / Фото Triggo

В крейсерском режиме вождения четырехколесный электромобиль имеет ширину 148 см, но на скорости до 35 километров в час механизм втягивает передние колеса к шасси на ширину 86 см. Радиус поворота составляет 3,5 метра. Triggo весит 530 килограммов и имеет общую допустимую массу 750 килограммов.

Водитель с пассажиром попадают в салон через единственную дверь, которая открывается и закрывается с помощью одной кнопки. Triggo EV оснащен плоским U-образным рулевым управлением, а специальные экраны показывают виды с левой и правой боковых камер. Кроме того, имеется цифровая приборная панель. Для активации других функций вождения есть консоль физического управления.

Электромобиль Triggo / Фото Triggo

Компания стремится сделать автомобиль доступным для операторов автопарков и компаний по прокату автомобилей со следующего года. Более того, в 2023 году Triggo планирует запустить автономное такси.

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