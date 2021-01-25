В Польше представили электрический квадроцикл Triggo: чем особый
Польский электрический квадроцикл Triggo EV – уникальная разработка, предназначенная для краткосрочной аренды автомобилей и служб, которые доставляют продукты и посылки. Автомобиль устойчив, манёвренный и довольно быстрый.
Электромобиль развивает максимальную скорость 90 километров в час. Сейчас компания готовится к тестированию прототипа на дорогах общего пользования, пишет New Atlas.
Интересно Нидерландская компания представила трехколесный электромобиль LEF: детали
Электромобиль Triggo / Фото Triggo
Особенности транспортного средства
Ключевые преимущества Triggo EV:
- манёвренность: способен наклоняется на поворотах;
- на высоких скоростях передние колеса разъезжаются, что обеспечивает устойчивость;
- легкий в парковке: передние колеса можно втянуть;
- аккумуляторы можно заменить на новые.
Электромобиль Triggo / Фото Triggo
Электромобиль Triggo / Фото Triggo
В крейсерском режиме вождения четырехколесный электромобиль имеет ширину 148 см, но на скорости до 35 километров в час механизм втягивает передние колеса к шасси на ширину 86 см. Радиус поворота составляет 3,5 метра. Triggo весит 530 килограммов и имеет общую допустимую массу 750 килограммов.
Водитель с пассажиром попадают в салон через единственную дверь, которая открывается и закрывается с помощью одной кнопки. Triggo EV оснащен плоским U-образным рулевым управлением, а специальные экраны показывают виды с левой и правой боковых камер. Кроме того, имеется цифровая приборная панель. Для активации других функций вождения есть консоль физического управления.
Электромобиль Triggo / Фото Triggo
В Польше представили электрический квадроцикл Triggo: смотрите видео
Поделиться новостью