Сінгапурський стартап Mimo представив унікальний електросамокат, який перетворюється на кошик для покупок. Вантажний відсік, який розташовується попереду транспортного засобу, витримує до 70 кілограмів.

Новинка Mimo C1 прийде сподобається людям, які їздять на електросамокатах за продуктами до магазину. Так, більше не треба брати теліжку – самокат самостійно перетворюватиметься на неї шляхом складання задньої частини.

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Унікальний електросамокат Mimo C1 / Фото Mimo Motor

Що відомо про розробку

Електросамокат важить лише 17 кілограмів. Максимальне навантаження становить 120 кілограмів. Mimo C1 оснащений літієвою акумуляторною батареєю. Він може рухатися зі швидкістю до 25 кілометрів на годину та проходити від 15 до 25 кілометрів на одному заряді. Переднє колесо оснащено пружинною підвісною, а на задньому колесі встановлена ​​гальмівна система. Електросамокат має спеціальний кошик для зберігання речей, який витримує до 70 кілограмів.

Унікальний електросамокат Mimo C1 / Фото Mimo Motor