Шведская судостроительная компания Candela продемонстрировала прототип електропарома P-30. Разработчики надеются, что он станет лидером на рынке по многим показателям, в частности – будет самым быстрым в мире.

P-30 длиной будет достигать 12 метров и иметь достаточно места, чтобы перевозить до 30 пассажиров. Работать он будет благодаря паре электрических двигателей, мощностью по 60 кВт каждый.

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Основные характеристики судна

Согласно прогнозам, новый транспорт сможет разгоняться до 56 километров в час. В то же время его обычная скорость достигнет от 37 до 46 километров в час.

Кроме этого, паром сможет проехать без дополнительной подзарядки более 111 километров. Это станет возможным благодаря наличию литиевой батареи, мощностью в 180 кВт.



Проект шведского электрического парома / Фото Candela



Такой вид P-30 будет иметь внутри / Фото Candela

Что говорят разработчики

В Candela заверили, что Р-30 будет передвигаться городскими водными путями быстрее, чем другие пассажирские катера, и не составит при этом ни для кого угрозы.

Наша цель – доказать, что наши электрические паромы гораздо дешевле, удобнее и намного универсальнее, чем обычные суда,

– пояснили в компании.

И добавили, что P-30 будут не просто альтернативой другим судам, но и начнут вполне новую систему общественного транспорта.

Густав Хассельског, основатель и гендиректор Candela подчеркнул, что открытие городских водных путей для скоростного электрического транспорта может стать своеобразной революцией.

"Это изменит поездки на работу в таких городах, как Сан-Франциско, Сеул или Амстердам. Стоимость проезда будет низкой и не нужно будет строить новую инфраструктуру", – пояснил он.

Справка. Первые испытания парома хотят провести в Стокгольме уже в 2022 году. Если они будут успешными, коммерческие перевозки стартуют уже в 2023.