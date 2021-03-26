На судостроительный завод "Океан" в Николаеве зашла экспедиционная яхта Atalante. Она прибыла для выполнения доковых работ. Ранее судно служило для научно-исследовательских работ в Арктике.

Теперь Atalante несет парусное оснащение бермудского кечуа. Яхта имеет стальной корпус, а также развитую стальную надстройку с палубами из тиковой древесины.

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Судно построили в 1961 году по заказу бельгийского правительства – на предприятии Beliard, Crighton et Cie. в городе Остенде. Все сделали по правилам классификационного общества Lloyd's Register.

Характеристики яхты:

длина – 30,27 метра;

ширина – 6,05 метра;

осадка – 2,4 метра;

водоизмещение – 10 тонн;

категория мореходности – А;

имеет 8 кают для 12 человек (из них – 4 члена экипажа).

Многолетняя история Atalante

В "Океане" пояснили, что первые 15 лет Atalante отработала в северных морях. А в 1976 году она перешла в собственность шведа Петерсона, который жил в Монако.

Этот энтузиаст основал Монакский морской музей, в котором до сих пор сохраняется судовой журнал и некоторые атрибуты Atalante,

– отметили на фейсбук-странице завода.

"Коллектив судостроительного завода" Океан "рад присоединиться к большой мировой истории парусников, принимая яхту Atalante", – говорится в публикации.

Atalante уже прибыла в Николаев / Фото "Океана"