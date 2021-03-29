Шведська суднобудівна компанія Candela продемонструвала прототип електропорома P-30. Розробники сподіваються, що він стане лідером на ринку за багатьма показниками, зокрема – буде найшвидшим у світі.

P-30 завдовжки сягатиме 12 метрів й матиме достатньо місця, аби перевозити до 30 пасажирів. Працюватиме він завдяки парі електричних двигунів, потужністю по 60 кВт кожен.

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Основні характеристики судна

Згідно з прогнозами, новий транспорт зможе розганятися до 56 кілометрів на годину. Водночас його звичайна швидкість сягатиме від 37 до 46 кілометрів на годину.

Крім цього, пором зможе проїхати без додаткової підзарядки понад 111 кілометрів. Це стане можливим завдяки наявності літієвої батареї, потужністю у 180 кВт.



Проєкт шведського електричного порома / Фото Candela



Такий вигляд P-30 матиме всередині / Фото Candela

Що кажуть розробники

У Candela запевнили, що Р-30 пересуватиметься міськими водними шляхами швидше, ніж інші пасажирські катери, й не становитиме при цьому ні для кого загрози.

Наша мета – довести, що наші електричні пороми набагато дешевші, зручніші та набагато універсальніші, ніж звичайні судна,

– пояснили у компанії.

Й додали, що P-30 будуть не просто альтернативою іншим суднам, але й започаткують цілком нову систему громадського транспорту.

Густав Хассельског, засновник та гендиректор Candela наголосив, що відкриття міських водних шляхів для швидкісного електричного транспорту може стати своєрідною революцією.

"Це змінить поїздки на роботу у таких містах, як Сан-Франциско, Сеул чи Амстердам. Вартістю проїзду буде низькою й не потрібно буде будувати нову інфраструктуру", – пояснив він.

Довідка. Перші випробування порома хочуть провести у Стокгольмі вже у 2022 році. Якщо вони будуть успішними, комерційні перевезення стартують вже у 2023.