Курортный отель Parkdean Resorts создал пространство для ежей в национальном парке Великобритании Лейк-Дистрикт. Отныне они могут остановиться там и перезимовать.

Инициатива Parkdean Resorts состоит в обеспечении животным комфортного приюта, ведь ежи были включены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Зона для отдыха включает четыре мини-дома, двойные стеклопакеты, сохраняющие тепло, и специальную защиту от сотрудников отеля, пишет Mirror.

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Почему это важно?

Популяция ежей в Великобритании стремительно уменьшается: в 2018 году их оставалось всего 500 тысяч. Они умирают зимой, ведь не находят уютного места для спячки, попадают в костер или становятся жертвами хищников. Парк отдыха станет зоной, где ежи смогут безопасно отдохнуть и пережить зиму.

Как выглядит пространство?

Парк отдыха предоставляет животным все удобства, имеет маленькие ворота и мини-светильники – пространство напоминает парки Parkdean.

Парк отдыха для ежей / Фото Parkdean Resorts

Мы хотели сделать что-то большое и смелое, чтобы привлечь внимание нации и призвать всех помочь защитить ежей от исчезновения. А что может быть лучше, чем миниатюрный парк отдыха, разработанный и построенный специально для них?, – отмечает руководитель отдела обслуживания клиентов компании Parkdean Resorts Кэтрин Линн.

Уход за ежами начался как местная инициатива, а впоследствии – расширился по всей стране.

Парк отдыха для ежей в Великобритании: смотрите видео