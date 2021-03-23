В Норвегии специалисты разработали уникальные ветряки цилиндрической формы, которые работают совместно с солнечными батареями. Стартап Vortex Bladeless предлагает современные системы, которые не имеют традиционных лопастей.

Инновационное решение поможет владельцам домов и компаниям экономить средства, ведь такие установки вполне пригодны для использования в условиях города.

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Как работают

Системы Vortex Bladeless, как и классические ветряки, генерируют энергию из ветра, однако несколько иным путем. Новейшая установка производит электричество путем вибраций и мощных наклонов в стороны. Технология является абсолютно бесшумной.

По словам разработчиков, VB отлично работают в тандеме с солнечными батареями, которые производят электричество днем. Что касается ветра, то его скорость, как известно, выше ночью.

Главное преимущество технологии заключается в минимальном воздействии на окружающую среду, низких затратах на эксплуатацию и техническое обслуживание турбины,

– заявил совладелец стартапа Дэвид Яньес.

Инновационные ветряки Vortex Bladeless: смотрите видео

Недавно проект получил одобрение норвежской государственной энергетической компании Equinor, которая назвала Vortex одним из 10 самых интересных стартапов в энергетическом секторе.