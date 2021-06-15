Шотландцы испытывают генератор, который перерабатывает энергию морских волн

В Шотландии испытывают прототип установки, которая будет превращать кинетическую энергию морских волн в электричество. Он получил название Blue X wave.

Проектом занимается компания Mocean Energy из Эдинбурга. Тестовые запуски пройдут в Европейском центре морской энергии на Оркнейских островах.

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20-метровое устройство отбуксировали на испытательный полигон еще в начале июня. Там его успешно ввели в эксплуатацию, чтобы начать ходовые испытания.

Впоследствии разработчики планируют провести тестовые запуски в более суровых условиях. Для этого Blue X еще летом 2021 переместят на другой волновой полигон.



Испытания пройдут у берегов Шотландии / Фото Offshore Energy

Уже в 2022 году шотландская компания намерена подключить установку к подводной батареи. Она будет питать автономные подводные аппараты с дистанционным управлением.

Mocean Energy создает 2 модели волновых генераторов:

первая будет мобильной и будет источником энергии для подводных аппаратов;

а вторая модель будет работать в составе волновых электростанций.