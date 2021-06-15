Проєктом займається компанія Mocean Energy з Единбурга. Тестові запуски пройдуть в Європейському центрі морської енергії на Оркнейських островах.

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20-метровий пристрій відбуксирували на випробувальний полігон ще на початку червня. Там її успішно ввели в експлуатацію, аби розпочати ході випробування.

Згодом розробники планують провести тестові запуски у суворіших умовах. Для цього Blue X ще влітку 2021 року перемістять на інший хвильовий полігон.



Випробування пройдуть біля берегів Шотландії / Фото Offshore Energy

Вже у 2022 році шотландська компанія має намір підключити установку до підводної батареї. Вона живитиме автономні підводні апарати з дистанційним управлінням.

Mocean Energy створює 2 моделі хвильових генераторів:

перша буде мобільнішою й буде джерелом енергії для підводних апаратів;

натомість друга модель працюватиме у складі хвильових електростанцій.

Зверніть увагу! У квітні поблизу Шотландії запустили найпотужнішу у світі приливну турбіну, яка генерує енергію за допомогою води.