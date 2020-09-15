Огромный кусок льда откололся от самого большого в Арктике шельфового ледника Nioghalvfjerdsfjorden, который еще называют 79N. Произошло это на северо-востоке Гренландии.

По мнению ученых, это в очередной раз иллюстрирует, насколько быстро глобальное потепление влияет на Арктику, сообщает BBC.

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Ученые отметили, что атмосфера в этом регионе с 1980 года нагрелась примерно до 3 градусов. А в 2019 – 2020 годах там наблюдались рекордные летние температуры.

Справка. В августе в Арктике столбики термометров достигли 17,8 градуса. Среднегодовая температура в регионе составляет -40 градусов зимой и примерно 0 – летом.

Участок, на котором произошел раскол, охватывает около 110 квадратных километров. Снимки со спутника свидетельствуют о том, что лед раскололся на множество мелких кусков.

Как ледник выглядел 27 августа и 7 сентября: фото со спутника

Длина ледника 79N достигает 80 километров, а ширина – 20 километров. Его передний край разделяется на 2 части: откололась та, которая повернута на север.

Появление талых прудов

На спутниковых снимках также видно множество талых озер на поверхности 79N. Ученые объяснили: они образуются из-за повышения температуры воздуха. Их появление – неутешительный сигнал, ведь вода из водоемов попадает в образовавшиеся расколы, поэтому появляются новые трещины.



Талые водоемы – вид на ледник 79N со спутника / Фото Copernicus EU

Стоит заметить, что океанографы также задокументировали повышение температуры моря. Это означает, что шельфовый лед, скорее всего, тает и снизу.

Скорее всего, это приведет к тому, что N79 распадется изнутри, что является уникальным. Однако, думаю, этого не произойдет через 10 или 20 лет,

– прокомментировал профессор Джейсон Бокс из Геологической службы Дании и Гренландии.

Ученые также рассказали об особенностях ледника – впереди его прижали несколько островов. Это, вероятно, поможет ему продержаться дольше и избежать быстрого разрушения.