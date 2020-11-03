Розничный гигант Walmart отказался от планов использования роботов для отслеживания запасов. Крупнейшая сеть супермаркетов в мире заявила, что прекратила сотрудничество с компанией Bossa Nova Robotics, которая производит передвижных роботов.

Машины привлекали для сканирования полок и проверки наличия товаров на складе, точности цен и тому подобное. Они предназначены для того, чтобы помочь обычным магазинам конкурировать с интернет-площадками, такими как Amazon и Alibaba, пишет BBC.

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Что происходит?

Работы используются в магазинах сети Walmart с 2017 года. Сначала торговая сеть надеялась закупить роботов, чтобы снизить расходы на рабочий персонал. Однако, пандемия СOVID-19 внесла свои коррективы.

Отсутствие запасов является проблемой для розничных продавцов: если покупатели не могут найти товар на полках магазинов – это может повлиять на продажи. Отмечается, что во время карантина вырос спрос на самовывоз и онлайн-доставку. Сотрудники были вынуждены чаще собирать данные для инвентаризации. Как следствие, они начали выполнять задания роботов. Walmart может отслеживать запасы продукции благодаря сотрудникам – работы оказались не нужны.

Сейчас гигант розничной торговли продолжает внедрять новейшие технологии в своих магазинах, в частности автономные скрубберы для пола.

Интернет-вызов

В условиях жесткой конкуренции среди розничных торговцев другие компании применяют различные подходы к автоматизации. Интернет-магазины пытались повысить эффективность, используя роботов на своих складах. Например, Amazon приобрела компанию, производящую робототехнику в 2012 году, чтобы повысить эффективность работы в своих центрах выполнения заказов, где сейчас используется более 200 000 роботов.

Добавим, еще один прямой конкурент компании Target неохотно использует роботов в своих магазинах, отдавая предпочтение взаимодействию клиентов с людьми.