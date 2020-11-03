Не роботами единственными: крупнейшая в мире сеть супермаркетов не будет использовать машины
Розничный гигант Walmart отказался от планов использования роботов для отслеживания запасов. Крупнейшая сеть супермаркетов в мире заявила, что прекратила сотрудничество с компанией Bossa Nova Robotics, которая производит передвижных роботов.
Машины привлекали для сканирования полок и проверки наличия товаров на складе, точности цен и тому подобное. Они предназначены для того, чтобы помочь обычным магазинам конкурировать с интернет-площадками, такими как Amazon и Alibaba, пишет BBC.
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Что происходит?
Работы используются в магазинах сети Walmart с 2017 года. Сначала торговая сеть надеялась закупить роботов, чтобы снизить расходы на рабочий персонал. Однако, пандемия СOVID-19 внесла свои коррективы.
Сейчас гигант розничной торговли продолжает внедрять новейшие технологии в своих магазинах, в частности автономные скрубберы для пола.
Интернет-вызов
В условиях жесткой конкуренции среди розничных торговцев другие компании применяют различные подходы к автоматизации. Интернет-магазины пытались повысить эффективность, используя роботов на своих складах. Например, Amazon приобрела компанию, производящую робототехнику в 2012 году, чтобы повысить эффективность работы в своих центрах выполнения заказов, где сейчас используется более 200 000 роботов.
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