Не роботами єдиними: найбільша у світі мережа супермаркетів більше не використовуватиме машини
Роздрібний гігант Walmart відмовився від планів використання роботів для відстеження запасів. Найбільша мережа супермаркетів у світі заявила, що припинила співпрацю з компанією Bossa Nova Robotics, яка виробляє пересувних роботів.
Машини залучали для сканування полиць та перевірки наявності товарів на складі, точності цін тощо. Вони призначені для того, аби допомогти звичайним магазинам конкурувати з інтернет-майданчиками, такими як Amazon і Alibaba, пише BBC.
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Що відбувається?
Роботи використовуються у магазинах мережі Walmart з 2017 року. Спочатку торговельна мережа сподівалася закупити роботів, аби знизити витрати на робочий персонал. Проте, пандемія СOVID-19 внесла свої корективи.
Наразі гігант роздрібної торгівлі продовжує впроваджувати новітні технології у своїх магазинах, зокрема автономні скрубери для підлоги.
Інтернет-виклик
В умовах жорсткої конкуренції серед роздрібних торговців інші компанії застосовують різні підходи до автоматизації. Інтернет-магазини намагалися підвищити ефективність, використовуючи роботів на своїх складах. Наприклад, Amazon придбала компанію, що виготовляє робототехніку у 2012 році, щоб підвищити ефективність роботи у своїх центрах виконання замовлень, де наразі використовується понад 200 000 роботів.
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