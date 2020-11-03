Роздрібний гігант Walmart відмовився від планів використання роботів для відстеження запасів. Найбільша мережа супермаркетів у світі заявила, що припинила співпрацю з компанією Bossa Nova Robotics, яка виробляє пересувних роботів.

Машини залучали для сканування полиць та перевірки наявності товарів на складі, точності цін тощо. Вони призначені для того, аби допомогти звичайним магазинам конкурувати з інтернет-майданчиками, такими як Amazon і Alibaba, пише BBC.

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Що відбувається?

Роботи використовуються у магазинах мережі Walmart з 2017 року. Спочатку торговельна мережа сподівалася закупити роботів, аби знизити витрати на робочий персонал. Проте, пандемія СOVID-19 внесла свої корективи.

Відсутність запасів є проблемою для роздрібних продавців: якщо покупці не можуть знайти товар на полицях магазинів – це може вплинути на продажі. Відзначається, що під час карантину зріс попит на самовивезення та онлайн-доставку. Співробітники були змушені частіше збирати дані для інвентаризації. Як наслідок, вони почали виконувати завдання роботів. Walmart може відстежувати запаси продукції завдяки співробітникам – роботи виявилися не потрібні.

Наразі гігант роздрібної торгівлі продовжує впроваджувати новітні технології у своїх магазинах, зокрема автономні скрубери для підлоги.

Інтернет-виклик

В умовах жорсткої конкуренції серед роздрібних торговців інші компанії застосовують різні підходи до автоматизації. Інтернет-магазини намагалися підвищити ефективність, використовуючи роботів на своїх складах. Наприклад, Amazon придбала компанію, що виготовляє робототехніку у 2012 році, щоб підвищити ефективність роботи у своїх центрах виконання замовлень, де наразі використовується понад 200 000 роботів.

Додамо, ще один прямий конкурент компанії Target не охоче використовує роботів у своїх магазинах, віддаючи перевагу взаємодії клієнтів з людьми.